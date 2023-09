Sensacyjne podium tureckiego skoczka. Polacy na bardzo dalekich miejscach

W ostatnich latach letnie konkursy są zwykle obsadzone słabo , ale sobotnia rywalizacja w Rasnovie wyróżniła się pod tym względem szczególnie, niestety nie w pozytywnym rozumieniu tego słowa. Do Rumunii poleciało zaledwie 43 zawodników , w tym wielu mało znanych, a obsada przypominała Puchar Kontynentalny. Rezerwowy skład na Rasnov wystawili także Polacy, a nasze zaplecze, niestety, nie pokazało na normalnym obiekcie niczego szczególnego.

W Rumunii po pierwszej serii odpadło tylko 13 skoczków, a tymczasem w tym gronie było aż 4 z 5 naszych reprezentantów. Awans do drugiej rundy wywalczył jedynie Kacper Juroszek, a Marcin Wróbel, Klemens Joniak, Jarosław Krzak i Adam Niżnik zostali wyeliminowani. Niżnik nie miałby zresztą przepustki nawet gdyby skoczył daleko - spotkała go dyskwalifikacja za nieregulaminowy sprzęt. Z kolei Joniak i Krzak nie dolecieli choćby do 80 metra.