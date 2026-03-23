W czerwcu kończy się czteroletnia kadencja Adama Małysza na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Czy będzie starał się o reelekcję? "Muszę się nad tym głęboko zastanowić. Zresztą musiałby mnie wystawić do wyborów któryś z okręgów. Pytanie, czy chcę? Na razie nie czas na rozmowę o tym, bo mamy ważniejsze rzeczy przed sobą. Najwcześniej zacznę o tym myśleć po igrzyskach, a najpewniej dopiero po sezonie" - mówił pod koniec stycznia w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Po zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 oraz na finiszu bieżącego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich temat wraca. Z informacji Sport.pl wynika, że Małysz jest już bardzo bliski podjęcia ostatecznej decyzji. Wedle medialnych doniesień w PZN nie przygotowują się na inny scenariusz, niż kandydatura Małysza. Są jednak tacy, którzy wyobrażają sobie pewien zwrot akcji.

Justyna Kowalczyk mogłaby zastąpić Adama Małysza w fotelu prezesa PZN? Odpowiedziała

Niektórzy w prezesowskim fotelu PZN widzieliby znakomitą biegaczkę narciarską, multimedalistkę olimpijską i doskonałą ekspertkę, Justynę Kowalczyk-Tekieli. Mimo wszystko byłaby to sensacja, a temat jej kandydatury padł... pod najnowszym wpisem w mediach społecznościowych. Emerytowana już sportsmenka cieszyła się wiosenną aurą, publikując zdjęcie ze spaceru z synem. "Wiosna" - podpisała ujęcie.

"Matka powiedziała, że tak powinien wyglądać cień przyszłej Pani Prezes PZN, ale ja się tam nie znam" - nawiązał do zdjęcia i wyborów w Polskim Związku Narciarskim jeden z internautów. Co ciekawe, Kowalczyk nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Tomasz Sikora startuje w wyborach w biathlonie, więc dzieje się dobrze dla polskich nart" - obwieściła.

Istotnie, niedawno potwierdzono, że srebrny medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata, wielokrotny medalista mistrzostw Europy i wielokrotny medalista mistrzostw Polski w czerwcu będzie kandydował na stanowisko prezesa Polskiego Związku Biathlonu.

Zastanawiałem się nad tym od roku i doszedłem do wniosku, że jestem gotowy. Namawiano mnie kilka lat temu, ale wtedy nie czułem tego tak, jak teraz. Mam szczegółowy plan i ludzi, którzy mogliby reformować biathlon

"Mogę tylko mieć nadzieję, że jeśli wygram, to za cztery lata nie będę w takim nastroju jak Adam Małysz. Wierzę jednak, że sytuacja w biathlonie jest łatwiejsza, bo w związku zarządzamy tylko jedną dyscypliną. Nie ma więc sporów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych konkurencji, środowisko jest mniejsze, a ja znam je bardzo dobrze" - dodał.

W tej chwili na czele Polskiego Związku Biathlonu (PZBiath) stoi Joanna Badacz, wybrana na czteroletnią kadencję w lipcu 2022 roku. Wcześniej, przez 12 lat, była członkiem zarządu federacji. Badacz to była biathlonistka, reprezentantka Polski, mistrzyni kraju oraz mistrzyni świata weteranów. Po zakończeniu kariery zajmowała się pracą trenerską.

Justyna Kowalczyk

Adam Małysz

Tomasz Sikora wbiega na metę biegu masowego w czasie ZIO 2006

