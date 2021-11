Biało-czerwone uzyskały rezultat 1.28,364 i o 0,18 sek. wyprzedziły reprezentantki Kanady oraz o 0,21 sek. Chinki.

W wyścigu nie startowały Japonki, Amerykanki, a czwarte w klasyfikacji Holenderki nie wystawiły najsilniejszego składu, ale wygrana Polek to i tak wielki sukces.

Trzecie miejsce w tej konkurencji zajęli Marek Kania, Piotr Michalski i Damian Żurek. Biało-czerwoni - 1.21,250 - musieli uznać wyższość Chińczyków - 1.20,122 oraz Norwegów - 1.21,025.



Wcześniej w sobotę polscy panczeniści świetnie spisali się w sprintach indywidualnych - Kaja Ziomek i Marek Kania zajęli 3. miejsca na dystansie 500 metrów.



Zawody w Stavanger potrwają do niedzieli. Są drugim z czterech etapów kwalifikacji na igrzyska olimpijskie w Pekinie, które odbędą się 4-20 lutego.



