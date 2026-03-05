Sensacja na mistrzostwach świata juniorów. Rekord pobity, wielki wyczyn Japończyka

W zawodach udział bierze również reprezentant Polski, Matwiej Jefimienko. Polak po programie krótkim zajmuje 18. miejsce. Co jednak ważne, udało mu się pobić rekord życiowy (62.89 punktów za program krótki) i zakwalifikował się do rywalizacji w programie dowolnym. Jego trenerami są Dorota i Mariusz Siudek, którzy w 1999 roku zdobyli w parze brązowy medal na mistrzostwach świata w Helsinkach.

Ilia Malinin pokonany. Nowy rekordzista świata

Podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie-Cortinie doszło do zaskakujących scen w konkursie łyżwiarzy figurowych. Murowany faworyt, Amerykanin Ilia Malinin, oraz zajmujący po programie krótkim drugie i trzecie miejsce Japończyk Yuma Kagiyama i Francuz Adam Siao Him Fa popełnili dużo błędów w swoich programach dowolnych, co zupełnie odmieniło sytuację na podium. Ostatecznie złoto zdobył Kazach Michaił Szajdorow, srebro - Yuma Kagiyama, a brąz jego krajanin, Shun Sato.

Malinin wcześniej bił rekord za rekordem. W trakcie sezonu łyżwiarskiego dwukrotnie pobił najlepsze osiągnięcia punktowe w historii za program dowolny. Kiedy był zaś juniorem, w 2022 roku ustanowił juniorski rekord punktacji za program krótki - zdobył wówczas 88.99 punktu. Ten rekord został jednak pobity 4 marca przez 17-letniego Japończyka, Rio Nakatę.

Rio Nakata nowym rekordzistą świata

Nakata dokonał czegoś, co dla wielu zawodników wydawało się niemożliwe. Jego program był niemal perfekcyjny (choć niektórzy eksperci zarzucali niedoróbki i brak dokładności w sekwencji kroków). Za swój program krótki na mistrzostwach świata juniorów w Tallinie dostał 89.51 punktu.

Co ciekawe z takim wynikiem po programie krótkim w trakcie igrzysk olimpijskich znalazłby się na 8. miejscu. Dla młodych zawodników to jednak jeszcze nie koniec. Teraz czeka ich rywalizacja w programie dowolnym, która jest o wiele bardziej wyczerpująca zarówno fizycznie jak i mentalnie. Nakata w tej chwili prowadzi, a za nim miejsca zajęli Koreańczyk Mikyu Seo oraz Japończyk Daiya Ebihara. Do rywalizacji łyżwiarze wrócą 6 marca.

