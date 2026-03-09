Wielobojowe mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim kończyły sezon 2025/26. Polscy kibice mocno liczyli na Władimira Semirunnija, czyli wicemistrza olimpijskiego z Mediolanu. 23-latek wywalczył brązowy medal na słynnym torze Thialf w Heerenveen, choć walka trwała praktycznie do ostatnich metrów. Wcześniej żaden reprezentant Polski nie zdobył medalu na tej imprezie. Ponadto Semirunnij pobił w Holandii rekord Polski (146.243).

Nie ukrywam, że jestem zmęczony, ale mogę powiedzieć, że w końcu dobrze mi się jechało. Byłem dobrze przygotowany do tych zawodów, chyba nawet lepiej się czułem, niż na igrzyskach olimpijskich. Wiem teraz, nad czym pracować w technice, ale o tym porozmawiam już z trenerem

Semirunnij z medalem, ale co się stało później. Konkretna zapowiedź

Po przejeździe na 10 000 metrów Polak był drugi (czas 12:34.37) i musiał czekać na wyniki ostatniej pary, w której jechali Amerykanin Jordan Stolz i Norweg Sander Eitrem. Ostatecznie pierwszy z tych zawodników nie dał rady ponownie wskoczyć na podium, a to sprawiło, że Polak mógł cieszyć się z historycznego brązowego krążka. - Co myślałem oglądając ostatni bieg? Jak zobaczyłem u Jordana już powyżej 32 sekund, to wiedziałem, że już mi wystarczy to medalu - przyznał.

Semirunnij podsumował sezon i zdradził swój cel na najbliższe miesiące. - To był dla mnie dobry sezon, mam już medale ze wszystkich najważniejszych imprez na świecie i w Europie, a wciąż nie mam z Pucharu Świata, czyli mniejszych rangą zawodów. Trochę śmiejemy się z tego z trenerem, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie nadrobię - zapowiedział.

Władimir Semirunnij walczył o medal mistrzostw świata MILLEREAU PHILIPPE AFP

