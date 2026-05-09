Semirunnij dotrzymał słowa. Kilkadziesiąt tysięcy złotych, a to nie koniec

Amanda Gawron

Władimir Semirunnij znalazł się w gronie sportowców, którzy włączyli się w akcję Łatwoganga i postanowili wesprzeć fundację Cancer Fighters. Wicemistrz olimpijski nie tylko zgolił się na łyso, ale też postanowił pójść o krok dalej i zapowiedział, że przekaże na aukcję zdobyty we Włoszech medal. Jak się teraz okazało, reprezentant Polski wcale nie rzucał słów na wiatr.

PHOTO ALEX MARCINOWSKI / SUPER EXPRESSEast News

Władimir Semirunnij sprawił niemałą sensację podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Reprezentujący Polskę panczenista sięgnął po srebrny medal na dystansie 10 000 metrów z czasem 12:39,08. Lepszy od niego na olimpijskim lodzie był jedynie Czech Metodej Jilek, który osiągnął czas 12:33,43. Brązowy medal trafił do Jorrita Bergsmy z Holandii.

Kilka miesięcy później o reprezentancie Polski znów usłyszał cały kraj. Semirunnij znalazł się bowiem w gronie celebrytów i sportowców, którzy włączyli się w akcję Łatwoganga i postanowili wesprzeć fundację Cancer Fighters. Panczenista pojawił się osobiście w warszawskiej kawalerce influencera i postanowił dołączyć do grona osób, które zgoliły głowę na łyso w geście solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Na tym jednak Władek nie poprzestał i zapowiedział, że przekaże na licytację wywalczony podczas igrzysk olimpijskich medal.

Medal Władimira Semirunnija trafił na aukcję

Jak zapowiedział, tak też zrobił - w maju na platformie Allegro pojawiła się aukcja przygotowana przez fundację Cancer Fighters, w której wylicytować można krążek olimpijski panczenisty.

"Medal został przekazany na aukcję charytatywną przez Władimira Siemirunnija podczas streamu u Łatwoganga. Jego pochodzenie potwierdza Fundacja. Cała kwota z licytacji wesprze działania Fundacji Cancer Fighters i pomoc osobom chorującym onkologicznie" - czytamy w opisie aukcji.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać - od razu dołączyli oni do licytacji i zaczęli proponować za medal Semirunnija naprawdę imponujące sumy. Aktualna cena wynosi 21 620 złotych (stan na 9 maja, godzin 20.00). Aukcja potrwa aż do 1 czerwca do godziny 20.00. Nie ma więc wątpliwości, że licytujący dopiero się rozkręcają, a ostateczna cena będzie jeszcze bardziej imponująca.

Sportowiec w białej kurtce zakłada srebrny medal na niebieskiej wstążce, na tle rozmytego stadionu sportowego.
Władimir Semirunnij przeszedł niełatwą drogę, by zostać Polakiem, a odpłacić się srebrnym medalem olimpijskimLuca BrunoEast News
Zawodnik w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski do łyżwiarstwa szybkiego stoi na lodowisku z uniesioną ręką w geście osłaniającym twarz, w tle widoczne puste trybuny
Władimir SemirunnijJan Dijks/MTB-Photo/ShutterstockEast News
Łyżwiarz szybki w stroju sportowym pochylony do przodu, trzymający okulary ochronne w dłoni, wyrażający radość lub ulgę po zakończonym wyścigu. W tle rozmazana sylwetka innej osoby.
Władimir SemirunnijGEIR OLSENAFP
