Są nowe informacje o postrzelonym biathloniście. Kibice nie kryją radości

Wszystko wskazuje na to, że Krasimir Anev powinien wrócić do pełni sił po postrzeleniu w brzuch, najprawdopodobniej będącym próbą samobójczą. Znany bułgarski biathlonista, wieloletni uczestnik zawodów Pucharu Świata, od tygodnia przebywa w szpitalu, ale lekarze uznali, że można go już wybudzić ze stanu śpiączki farmakologicznej. Anev jest już przytomny i ma kontakt z otoczeniem.