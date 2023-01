Rusza wielka sportowa impreza, Polacy liczą na medale

Do tej pory, w historii zimowych uniwersjad, polscy sportowcy-studenci zdobyli 173 medale - 53 złote, 59 srebrnych i 61 brązowych. Teraz akademicka reprezentacja Polski też ma spore ambicje, a w jej składzie jest dziewięcioro olimpijczyków z ostatnich igrzysk w Pekinie.



- Staraliśmy się zbudować możliwie najmocniejszą ekipę i mamy nadzieje na dobry wynik. Z powodu pandemii COVID-19 czekaliśmy aż cztery lata na kolejną uniwersjadę i uważam, że to fantastyczna sprawa, że wreszcie do niej doszło. Cieszymy się razem ze wszystkimi ekipami startującymi w Lake Placid, że wreszcie te najważniejsze zawody akademickie na świecie wystartowały - mówi Dariusz Piekut, szef polskiej misji na uniwersjadę w Stanach Zjednoczonych.