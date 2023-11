Rusza PŚ w łyżwiarstwie szybkim. Liczymy na naszych sprinterów

Od poniedziałku trenujemy w godzinach pucharowych i łapiemy rytm przed premierą PŚ. U niektórych zawodników mocno dała się we znaki aklimatyzacja, w tym problemy żołądkowe. Sam jestem ciekaw, co pokażemy. Oczywiście, jak zwykle powalczymy o najwyższe miejsca, natomiast na najlepsze czasy czy "życiówki" nie ma co się nastawiać. Lód w Obihiro nigdy nie sprzyjał porywającym wynikom i raczej nie zanosi się na zmianę w ten weekend. Takie tory jak ten nazywamy roboczymi, dlatego chcemy jak najlepiej wykonać swoją pracę i skupić na przygotowaniu do docelowych imprez. Szczyt formy szykujemy po Nowym Roku, kiedy czekają nas mistrzostwa Europy w Heerenveen (5-7 stycznia), a następnie mistrzostwa świata na dystansach w Calgary (15-18 lutego) i w wieloboju w Inzell (8-10 marca)

~ wskazywał Paweł Abratkiewicz, szkoleniowiec główny reprezentacji Polski w łyżwiarstwie szybkim.