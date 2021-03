Rozpoczęło się głosowanie na logo zimowych igrzysk Mediolan/Cortina d'Ampezzo

Rozpoczęło się internetowe głosowanie na wybór logo zimowych igrzysk 2026, których gospodarzem będą Mediolan i Cortina d’Ampezzo. Dwa finałowe projekty zostały zaprezentowane przez słynnych włoskich sportowców - narciarza Alberto Tombę i pływaczkę Federikę Pellegrini.

Głosowanie na oficjalnej stronie igrzysk potrwa do 20 marca.



Dwa finałowe loga zostały przedstawione podczas festiwalu piosenki San Remo. Obydwa zawierają dwie cyfry - 26. W jednym są one w barwach narodowych Włoch (zielona dwójka i czerwona szóstka), zaś kolorystyka drugiego to stalowo-srebrna kompozycja.



Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w jednym z popularnych show włoskiej telewizji.



Tomba - trzykrotny mistrz olimpijski (Calgary 1988 w slalomie i gigancie oraz Albertville 1992 w gigancie) i Pellegrini - złota z Pekinu (2008) na 200 m stylem dowolnym, zachęcają kibiców na swoich profilach społecznościowych do wzięcia udziału w głosowaniu.



Decyzja o przyznaniu organizacji zimowych igrzysk Włochom zapadła w czerwcu 2019 r. podczas zgromadzeniu członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie. Kandydatura Mediolanu/Cortiny d’Ampezzo pokonała w głosowaniu ofertę szwedzką - Sztokholmu i Aare.



Mediolan i Cortinę dzieli około 400 km, a areny olimpijskie będą znajdowały się w różnych lokalizacjach: skoki narciarskie w Predazzo, biegi w Lago di Tesero, biathlon w Anterselvie, snowboard w Livigno. Ceremonię zamknięcia zaplanowano w Weronie. Koszty organizacji oszacowano na 1,7 miliarda dolarów.



Cortina była gospodarzem najważniejszej zimowej imprezy w 1956 roku. Ponadto w 2006 r. odbyły się igrzyska w Turynie. W 2022 roku gospodarzem największej zimowej imprezy globu będzie Pekin.

