Rozpędzeni Polacy chcą iść za ciosem w Pucharze Świata. Trener już zaciera ręce

Snowboard. Oskar Kwiatkowski w gronie faworytów do Kryształowej Kuli

- Oskar na pewno będzie odczuwał presję. To byłoby nienormalne, gdyby tak nie było. W ubiegłym roku osiągnął wiele i będzie chciał potwierdzić, że to nie był przypadek. Dobrze przepracował lato, więc liczę na to, że to będzie udany sezon. Oczywiście nie nastawiam się na to, że jak został mistrzem świata, to teraz musi wygrać klasyfikację generalną Pucharu Świata. Pewnie, że gdyby tego dokonał, to bym się cieszył, ale to nie będzie cel. Najważniejsze jest to, by utrzymał się w światowej czołówce. Jeśli mu się to uda, poradzi sobie z tą presją, to zagnieździ się w czołówce na dłużej - mówił Bom.