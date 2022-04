Rosyjskie gwiazdy zmienią obywatelstwo? "Przestępcy z ISU, zdrajcy"

Rosjanie to prawdziwa potęga łyżwiarstwa figurowego. Dość powiedzieć, że podczas ostatnich igrzysk w Pekinie zdobyli łącznie sześć medali, w tym - dwa złote. Z powodu sankcji, nałożonych przez międzynarodowe władze (ISU) nie mogą obecnie startować w imprezach pod egidą związku. Nie wzięli udziału między innymi w niedawnych mistrzostwach świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz w porannej rozmowie w RMF FM o przygotowaniach do mundialu - cały wywiad. WIDEO RMF

Wojna w Ukrainie. Rosyjscy sportowcy będą zmieniać obywatelstwo?

Krajowe władze starają się jak mogą, by wciąż mieli oni możliwość rywalizacji na wysokim poziomie. Zorganizowano nawet niedawno specjalne zawody z udziałem olimpijczyków, które transmitowała telewizja. Mimo to nie brakuje głosów, że jeżeli sankcje zostaną utrzymane dłużej, gwiazdy będą się decydować na zmiany obywatelstwa, by móc walczyć o medale najbardziej prestiżowych imprez.

Reklama

Obawy te podziela słynna, rosyjska trenerka, Tatjana Tarasowa. - Każdy opuszczony międzynarodowy konkurs może być dla nich ostatnim w karierze, więc mogą szukać takich rozwiązań - przyznaje. Dodaje przy tym, że do sportowców nie można mieć żadnych pretensji. Te kierować trzeba do ISU.

- Przestępcy z ISU zabierają życie naszym sportowcom. Nie jesteśmy winni całej sytuacji. ISU to zdrajcy - wypaliła.

Czytaj także: Koszmarny upadek podczas mistrzostw świata. Służby w akcji