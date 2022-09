Zbrojna napaść na Ukrainę sprawiła, że rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni ze startów w międzynarodowych imprezach, co było efektem sankcji nałożonych na Rosję. Teraz okazuje się, że wojna może ich dotknąć w sposób bardzo bezpośredni, bowiem ogłoszona przez Władimira Putina częściowa mobilizacja sprawa, że sportowcy otrzymują powołania do wojska.

Gwiazdy rosyjskiego sportu z powołaniem do wojska

Dotyka to nie tylko tych mniej znanych, ale nawet reprezentantów kraju i medalistów największych imprez. Jak poinformował serwis "Match.tv", wezwania do stawienia się w wojskowym biurze rekrutacyjnym otrzymali między innymi były mistrz Europy i olimpijczyk Dmitrij Alijew, a także inna gwiazda łyżwiarstwa figurowego, doskonale znany ze startów w największych imprezach Makar Ignatow.

To zresztą nie pierwsi uznani zawodnicy, którzy dostali wezwania do wojska. Wcześniej "padło" na uznanego siatkarza Nikitę Aleksiejewa czy pięciokrotnego mistrza świata w bandy, czyli odmianę hokeja na lodzie, Iwana Maksimowa, którego matka trafiła do szpitala po tym, jak dowiedziała się, że jej syn idzie na front.

Pełni obaw są również występujący w Wiśle Płock rosyjscy szczypiorniści. Dmitrij Żytnikow i Siergiej Kosorotow otrzymali bowiem powołania do kadry narodowej, ale nie są pewni, czy... wrócą ze zgrupowania. Mogą dostać powołania do wojska i wtedy będą musieli zostać w kraju.

Mobilizacja w Rosji trwa od 21 września, kiedy to w swoim orędziu oficjalnie ogłosił ją prezydent federacji, Władimir Putin. Rosyjskie Ministerstwo Sportu w związku z tą decyzją zawiesiło zagraniczne wyjazdy i zgrupowania sportowców, co już pokazuje, że część z nich może spodziewać się wezwania do wojska.