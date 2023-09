Rosyjski talent chce występować dla Polski. "Byłby wzmocnieniem"

To Władymir zgłosił się do nas, nie było z naszej strony żadnego namawiania. On sam zna najlepiej motywy tych działań, związek pozytywnie ocenił te jego starania. Dziś jest już w Polsce i podjął trening między obozami. Na ten moment oczywiście przed nami jest jeszcze załatwienie wszelkich formalności, także z jego rodzimą federacją, jest to w trakcie. Jest to zawodnik, który wygrywał juniorski Puchar Świata, na mistrzostwach świata na 5000 metrów był trzeci, jego głównym atutem są biegi długie, z pewnością będzie dużym wsparciem dla pozostałych naszych zawodników

~ mówi trener kadry Paweł Abratkiewicz.