Rosyjski narciarz przed kamerami telewizyjnymi. "Jaka wojna? To operacja ratunkowa"

Radosław Nawrot Zimowe

Wiaczesław Barkow wystartował w Lahti w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, a po zawodach pokazał kombinację iście rosyjską. Postanowił udawać durnia przed kamerami i na pytanie o to, co dzieje się na Ukrainie, odparł: To nie wojna. To operacja ratunkowa.

Zdjęcie Wiaczesław Barkow / East News