Roman Kostomarow trafił do szpitala

Organizuje je inny, były zawodowiec, Ilja Awierbuch. To właśnie on przekazał wieści na temat stanu zdrowia kolegi, który trafił na oddział intensywnej terapii tuż po północy we wtorek. Według pierwszych doniesień, publikowanych przez "Sport-Express", stan Kostomarowa oceniany był jako "wyjątkowo ciężki", a przyczyną hospitalizacji było zapalenie płuc.