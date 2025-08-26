Rosyjski medalista mistrzostw świata z polskim obywatelstwem. "To rekord"
Od wtorku, 26 sierpnia medalista niedawnych mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim, Władimir Semirunnij jest oficjalnie obywatelem Polski. Rano odebrał on dokument w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, dzięki czemu będzie mógł wystąpić na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Tuż po tym wydarzeniu dyrektor sportowy PZŁS, Konrad Niedźwiedzki zdradził, że tempo nadania tego obywatelstwa było niezwykle szybkie.
We wrześniu 2023 roku do Polski z Rosji trafił ówczesny 19-latek, Władimir Semirunnij - utalentowany panczenista. Ten początkowo mógł tylko trenować z polską kadrą. Wszystko ze względu na 24-miesięczną karencję nałożoną przez reprezentację, której barw bronił wcześniej, czyli Rosję. Z takim okresem nie zgadzała się Polska, która apelowała o 12 miesięcy.
Finalnie Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) poszła na "kompromis" i postanowiła, że karencja trwać będzie 14 miesięcy. Oznaczało to, że ten mógł reprezentować Polskę od grudnia 2024 roku na arenie międzynarodowej. Startował w zawodach Pucharu Świata, a także wystąpił w marcowych mistrzostwach świata w norweskim Hamar, gdzie spisał się wyśmienicie. Tam w rywalizacji na 5000 metrów wywalczył brąz, a na dystansie 10000 metrów srebro.
Niestety na tamtą chwilę nie mógł liczyć na występ na igrzyskach olimpijskich. Udział w tych zmaganiach wymaga... obywatelstwa, a tego Semirunnij jeszcze nie miał. Wszystko zmieniło się we wtorek, 26 sierpnia, gdy w Warszawie oficjalnie je otrzymał.
Tak Semirunnij odebrał obywatelstwo, minuta i koniec
Na miejscu zawodnik stawił się tuż po otwarciu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z dyrektorem sportowym PZŁS, Konradem Niedźwiedzkim. 40-latek zapytany, ile około będą trwać formalności, odparł pewnie, że koło 10 minut. Semirunnij wszedł do Urzędu i wyszedł po... zaledwie minucie, z obywatelstwem. Był bardzo uśmiechnięty i szczęśliwy, że całe zamieszanie się skończyło.
Kilka słów w sprawie formalności otrzymania obywatelstwa zabrał właśnie Niedźwiedzki, który wyjawił, że podobnie, jak sam zawodnik jest bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Zdradził również, że cały proces był bardzo szybki.
Bardzo cieszę się, że tak szybko, bo to jest bardzo krótki czas, w którym zostało przyznane to obywatelstwo. Nasza pełnomocnik, która nam pomagała w tym powiedziała, że to jest rekord. Dla takich osobistości, dla medalistów mistrzostw świata, dla zawodników, którzy mają szansę na walkę o medale olimpijskie, to jest dobry kierunek, żeby nie przedłużać i dać możliwość tego komfortowego przygotowania do igrzysk
Sprawa rzeczywiście zakończyła się bardzo szybko. Standardowy czas czekania na polskie obywatelstwo wynosi około 3 lata. Co ciekawe, jak zapowiedział prezydent Nawrocki, proces ten może zostać niebawem gwałtownie wydłużony do aż 10 lat.