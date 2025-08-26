Rosyjski medalista mistrzostw świata z polskim obywatelstwem. "To rekord"

We wrześniu 2023 roku do Polski z Rosji trafił ówczesny 19-latek, Władimir Semirunnij - utalentowany panczenista. Ten początkowo mógł tylko trenować z polską kadrą. Wszystko ze względu na 24-miesięczną karencję nałożoną przez reprezentację, której barw bronił wcześniej, czyli Rosję. Z takim okresem nie zgadzała się Polska, która apelowała o 12 miesięcy.

Finalnie Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) poszła na "kompromis" i postanowiła, że karencja trwać będzie 14 miesięcy. Oznaczało to, że ten mógł reprezentować Polskę od grudnia 2024 roku na arenie międzynarodowej. Startował w zawodach Pucharu Świata, a także wystąpił w marcowych mistrzostwach świata w norweskim Hamar, gdzie spisał się wyśmienicie. Tam w rywalizacji na 5000 metrów wywalczył brąz, a na dystansie 10000 metrów srebro.

Niestety na tamtą chwilę nie mógł liczyć na występ na igrzyskach olimpijskich. Udział w tych zmaganiach wymaga... obywatelstwa, a tego Semirunnij jeszcze nie miał. Wszystko zmieniło się we wtorek, 26 sierpnia, gdy w Warszawie oficjalnie je otrzymał.

Tak Semirunnij odebrał obywatelstwo, minuta i koniec

Na miejscu zawodnik stawił się tuż po otwarciu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z dyrektorem sportowym PZŁS, Konradem Niedźwiedzkim. 40-latek zapytany, ile około będą trwać formalności, odparł pewnie, że koło 10 minut. Semirunnij wszedł do Urzędu i wyszedł po... zaledwie minucie, z obywatelstwem. Był bardzo uśmiechnięty i szczęśliwy, że całe zamieszanie się skończyło.

Kilka słów w sprawie formalności otrzymania obywatelstwa zabrał właśnie Niedźwiedzki, który wyjawił, że podobnie, jak sam zawodnik jest bardzo zadowolony z takiego obrotu spraw. Zdradził również, że cały proces był bardzo szybki.

Bardzo cieszę się, że tak szybko, bo to jest bardzo krótki czas, w którym zostało przyznane to obywatelstwo. Nasza pełnomocnik, która nam pomagała w tym powiedziała, że to jest rekord. Dla takich osobistości, dla medalistów mistrzostw świata, dla zawodników, którzy mają szansę na walkę o medale olimpijskie, to jest dobry kierunek, żeby nie przedłużać i dać możliwość tego komfortowego przygotowania do igrzysk

Sprawa rzeczywiście zakończyła się bardzo szybko. Standardowy czas czekania na polskie obywatelstwo wynosi około 3 lata. Co ciekawe, jak zapowiedział prezydent Nawrocki, proces ten może zostać niebawem gwałtownie wydłużony do aż 10 lat.

Konrad Niedźwiedzki Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Władimir Semirunni Paweł Skraba materiały prasowe