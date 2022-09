Rosyjski gwiazdor szokował ws. wojny. Stanowcze słowa o mobilizacji w armii

Słynny rosyjski łyżwiarz od początku ataku Rosji na Ukrainę nie pozostawiał złudzeń co do swojego światopoglądu. Zorganizował nawet w Tule specjalny pokaz, w którym udział wzięli czołowi rosyjscy zawodnicy i zawodniczki. Jego kolejnym pomysłem była organizacja zawodów na terenie Ukrainy, a konkretnie - okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego .

Wojna na Ukrainie. Jewgienij Pluszczenko na temat rosyjskiej mobilizacji

Teraz Jewgienij Pluszczenko zadeklarował, że w związku z mobilizacją jest gotowy, by ruszyć na front, do czego namawia też swoich rodaków.

- Czasy są teraz ciężkie. Ale to, co się dzieje nie oznacza, że zostaniesz wysłany na front. Może byłoby dobrze, gdyby wszyscy, łącznie ze mną, poszli i przygotowali się na ewentualną przyszłą sytuację. Nie widzę paniki, by uciekać i się ukrywać. Niestety wielu wyjechało. Nie zgadzam się z tym! Powiem za siebie: jestem teraz w domu, w Nowogrodzie. A jeśli pojawi się potrzeba, to nigdzie nie ucieknę - przyznał Jewgienij Pluszczenko cytowany przez portal Sports.ru.

- Musimy chronić nasze dzieci i naszą przyszłość. To jest moja pozycja. Chciałbym, aby wszyscy to usłyszeli - podkreślił 39-latek.

Podobną refleksję na temat rosyjskiej mobilizacji przedstawił także znany z niechęci do Polaków siatkarz Aleksiej Spirydonow .