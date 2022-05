Rosyjska olimpijka skandalicznie o decyzji FIS. "Odcięłabym im głowy"

Oprac.: Kamil Jagodyński Zimowe

W czasie ostatniego Kongresu FIS odbyły się wybory do rady związku. O reelekcję starała się Rosjanka, Jelena Wialbe, decyzja głosujących była jednak inna. To podniosło ciśnienie w rosyjskim środowisku narciarskim do tego stopnia, że pojawiły się wypowiedzi wręcz skandaliczne.

Zdjęcie Julija Czepałowa w trakcie kariery sportowej / Lehtikuva MARTTI KAINULAINEN / AFP