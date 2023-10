Rosyjska gwiazda idzie pod prąd. Ależ deklaracja. Rzuciła im to w twarz. "To nie jest wstyd"

Od kiedy tylko Międzynarodowy Komitet Olimpijski wydał zalecenie, by dopuszczać zawodników z Rosji i Białorusi do występów pod neutralnymi barwami, rozgorzała dyskusje co do tego, czy takie same wytyczne zapadną w sprawie igrzysk w Paryżu. Na razie Thoms Bach i spółka milczą na ten temat, ale w Rosji i tak budzi to wielkie emocje.