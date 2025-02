Rosjanin w polskich barwach zrobił furorę. Teraz potrzebny będzie regulaminowy wyjątek

To był popis Władimira Semirunniego w Tomaszowie Mazowieckim. 22-latek, który do Polski uciekł po tym, jak jego kraj zaatakował Ukrainę, jechał na 5000 metrów w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim tak, że ręce same składały się oklasków.

Semirunni uzyskał czas 6.17,90 sek. To był jego nowy rekord życiowy, który wyraźnie poprawił, ale też wynik, który dał mu zwycięstwo w grupie B. W niej bardzo dobrze spisał się też Szymon Palka, który zajął dziewiąte miejsce. On przejechał ten dystans w czasie 6.28,61 sek. To był jego najlepszy wynik w karierze na tomaszowskim torze. Wyraźnie jednak ustępował 22-latkowi. Reklama

Władimir Semirunni jeździ na poziomie najlepszych na świecie

Finalnie okazało się, że w grupie A, czyli tej, w której jeżdżą najlepsi, Semirunni przegrałby tylko z Norwegiem Sanderem Eitremem - 6.16,62 sek. To tylko pokazuje możliwości, jakimi dysponuje 22-latek.

Ma on zatem szansę na bardzo dobry wynik w czasie mistrzostw świata. Jest jednak jeden problem. Polska nie ma kwalifikacji na tym dystansie. Jedyną szansą jest uzyskanie czasu, który da mu szansę na występ. Obecnie awans daje wynik 6.13,60 sek.



I pojawił się kolejny problem. Polska ma tylko jedno miejsce w Pucharze Świata na długich dystansach, bo przez lata nie mieliśmy zawodników na odpowiednio wysokim poziomie. Tymczasem w najbliższy weekend w Heerenveen są ostatnie zawody sezonu, w których można uzyskać kwalifikację na MŚ. Regulamin Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego jasno wskazuje, że powinien jechać najwyżej sklasyfikowany zawodnik w Pucharze Świata. W nim Palka jest o jeden punkt przed Semirunnim. Reklama

Będziemy musieli zrobić regulaminowy wyjątek. Patrząc na to, co zrobił Władimir, jest to jak najbardziej uzasadnione, bo jednak ma on duże szanse na wywalczenie biletu na mistrzostwa świata na 5000 metrów, a na dodatek ma prawo startu w grupie A. Jeżeli mu się to uda, to będzie pierwszym naszym zawodnikiem od dawna w tej konkurencji na światowym czempionacie. Myślę, że Szymek to zrozumie, bo Władek ma szansę też na wywalczenie kolejnego miejsca dla Polski na tym dystansie i wówczas w kolejnym sezonie będziemy mieli większy komfort. Władek poza tym jeździ świetnie. Uzyskał czwarty czas w historii Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Będę czekał z niecierpliwością na start grupy A w Heerenveen ~ powiedział Konrad Niedźwiedzki, nasz medalista olimpijski, a obecnie dyrektor sportowy w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, w rozmowie z Interia Sport.

Teraz związek musi zrobić też wszystko, by Semirunni jak najszybciej otrzymał polskie obywatelstwo, bo tylko z nim może wystąpić za rok w zimowych igrzyskach olimpijskich. Patrząc na to, jak się on rozwija, to może być bardzo mocnym punktem naszej ekipy.



- To jest nasz cel, by to obywatelstwo było o czasie. Zrobimy, co w naszej mocy, by jak najszybciej je otrzymał. Są mocne argumenty, by go w tym wspierać - przyznał Niedźwiedzki.

