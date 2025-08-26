Władymir Semirunnij otrzymał oficjalnie polskie obywatelstwo. Odebrał je w Warszawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w obecności dyrektora sportowego PZŁS, Konrada Niedźwiedzkiego. Były zawodnik tuż po całym wydarzeniu opowiedział o szczegółach całego procesu. Jak już pisaliśmy, sprawa 22-latka została załatwiona bardzo szybko, bowiem po niecałych dwóch latach pobytu w kraju.

Urodzony w Rosji zawodnik jest prawdziwą perełką i dzięki obywatelstwu wystąpi na nadchodzących igrzyskach olimpijskich pod polską flagą i będzie jedną z największych nadziei na medal. Jak opowiedział Niedźwiedzki, od kilku sezonów szukał osoby, która mogłaby wzmocnić polską kadrę. Tuż po doniesieniach ws. Semirunnijego związek zaczął działać w tym kierunku.

- Ja tak naprawdę od kilku sezonów poszukiwałem wsparcia dla naszej reprezentacji w biegach długich, żeby dać impuls. Czasem, jak wiadomo, czekanie na talent bywa bardzo długie. Jak zobaczyliśmy taką możliwość dwa lata temu, to w trudnych okolicznościach - ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale cieszę się, że podjęliśmy taką decyzję i poszliśmy w to. Dzisiaj się cieszymy z tego, że Władymir będzie startował pod biało-czerwoną flagą - mówił.

40-latek przyznał również, że jest to kandydat do osiągania wielkich sukcesów, szczególnie w przyszłości. Semirunnij w końcu zdołał zdobyć już brązowy i srebrny medal na marcowych mistrzostwach świata.

To jest młody chłopak, który miał sukcesy podczas juniorskich mistrzostw świata, ale i w zeszłym roku pokazał, na co go stać. Patrząc na jego progres, na to, jak jest zaangażowany w proces treningowy, jakim też jest kolegą w drużynie, w reprezentacji, to jest naprawdę materiał na wiele lat sukcesów

Blisko ogromnych sukcesów w łyżwiarstwie było już w 2022 roku, gdy o podium na igrzyskach w Pekinie otarł się Piotr Michalski, który zajął czwarte i piąte miejsce. Niedźwiedzki zdradził, że urodzony w Rosji zawodnik może pomóc spełnić mu jego marzenie, czyli świętowanie medalu olimpijskiego jako działacz.

- Na zeszłych igrzyskach otarliśmy się o medal, jako łyżwiarze i to dwa razy, bo Piotr Michalski przecież był czwarty i piąty. Ja mam też takie swoje małe marzenie, że oprócz tego medalu jako zawodnik, chciałbym przyczynić się do zdobycia medalu przez łyżwiarzy również po tej drugiej stronie i mam nadzieję, że tak będzie - powiedział.

Semirunnij zostawił wszystko, co za wyznanie Niedźwiedzkiego

22-latek opuścił Rosję w 2023 roku, gdzie zostawił wszystko. Jak tłumaczył brązowy medalista olimpijski z Sochi, zaufał on polskiej federacji, co się opłaciło, bowiem będzie on mógł wystąpić we Włoszech. Gdyby cała procedura nie udała się na czas, to Polska bardzo wiele by straciła.

- To był ogromny ciężar, bo przecież Władek zostawił wszystko w Rosji, rodzinę, przyjaciół, szkołę, grupę treningową i przyjechał tutaj. Zawierzył nam, że my "dowieziemy to", że będzie mógł wystartować w igrzyskach, że będzie mógł przede wszystkim realizować się jako zawodnik, czyli robić to, co kocha. Zdobył w sezonie przedolimpijskim dwa medale mistrzostw świata, to byłaby ogromna strata, gdyby nie mógł przynajmniej o nie powalczyć w Mediolanie - zdradził.

A co w przypadku, gdyby sprawa obywatelstwa się opóźniła na tyle, że ten nie mógłby wziąć udziału w imprezie? Wtedy na jego miejsce wszedłby inny z reprezentantów.

- Wtedy zrobiłby najprawdopodobniej miejsca dla innych reprezentantów i któryś z nich jechałby na tym wywalczonym przez niego miejscu, więc dla kogoś innego piękna szansa, a dla Władymira to byłby dramat, więc cieszę się, że to się rozwiązało - dodał Niedźwiedzki.

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 6 lutego, a zakończą 22. Gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo.

Władymir Semirunnij tuż po otrzymaniu polskiego obywatelstwa Tomasz Jarzębowski materiały prasowe

Władymir Semirunnij (po lewej) i Konrad Niedźwiedzki (po prawej) Tomasz Jarzębowski materiały prasowe