Rosjanie stracili złoty medal. Kolejna burza ws. Walijewej. Niebywałe, o co poszło
Kamila Walijewa była jedną z najgłośniejszych postaci poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Wszystko z powodu afery dopingowej z jej udziałem, który skutkował utratą złotego medalu przez Rosję. Teraz o 19-letniej już zawodniczce znów jest głośno. Lecz trudno uwierzyć, z jakiego powodu.
Podczas igrzysk olimpijskich w 2022 roku Kamila Walijewa znalazła się w centrum uwagi. Wszystko z uwagi na aferę dopingową, w której odgrywała pierwszoplanową rolę.
15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w Pekinie, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny.
Sprawa miała swój finał dopiero w styczniu 2024 roku, gdy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) ogłosił jej czteroletnią dyskwalifikację, obowiązującą wstecz od 2021 roku. W efekcie Rosyjski Komitet Olimijski stracił złoty medal, wywalczony w rywalizacji drużynowej.
Znów głośno o Kamili Walijewej. Taki powód trudno było przewidzieć
Zawieszenie Kamili Walijewej wygasa dopiero w grudniu. Lecz w Rosji znów jest o niej głośno w związku ze zbliżającymi się igrzyskami w Mediolanie oraz Cortina d'Ampezzo. Dokładny powód jest jednak... wielce zaskakujący.
Burza wybuchła bowiem tuż po tym, jak organizatorzy zamieścili w sieci połączone zdjęcie Kamili Walijewej... i makaronu fusilli. Chcieli w ten sposób uczcić dzień pasty, czyli narodowego włoskiego dania.
W Rosji ten ruch został przyjęty ze sporym poruszeniem. Tamtejsze media zaznaczały, że post ukazał się na Instagramie, którego właścicielem jest Meta "zakazana w Rosji ze względu na ekstremizm". Ostatecznie wpis zniknął z sieci.
Głos w tej sprawie zabrała nawet była wybitna postać rosyjskiego łyżwiarstwa - Tatiana Tarasowa.
Cieszyłam się, że to opublikowali. Przynajmniej wiedzą i rozumieją, że ona jest najlepsza. Musimy tu widzieć więcej pozytywów, bo inaczej będzie tylko negatywnie. Pokazali, kto jest najlepszy. To, że usunęli zdjęcie, to zupełnie inna historia