Rosjanie stracili złoto, a teraz takie doniesienia. Ulubienica Putina nadała komunikat
Kamila Walijewa to gwiazda rosyjskiego sportu i jednocześnie ulubienica Władimira Putina. Łyżwiarka figurowa w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie wywołała potężny skandal. Następnie została zdyskwalifikowana na cztery lata. Teraz Rosjanka nadała komunikat, który już odbił się szerokim echem.
Kamila Walijewa w centrum uwagi znalazła się podczas igrzysk olimpijskich 2022 w Pekinie. 15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w stolicy Chin, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny.
Sprawa skończyła się w styczniu 2024 roku, gdy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) ogłosił jej czteroletnią dyskwalifikację, obowiązującą wstecz od 2021 roku. W efekcie Rosyjski Komitet Olimpijski stracił złoty medal, wywalczony w rywalizacji drużynowej.
Walijewa nadała komunikat. Rosjanka wraca do sportu
Walijewa stała się także twarzą rosyjskiego sportu i propagandy. Występowała u boku prezydenta Władimira Putina, uczestniczyła w kampaniach patriotycznych i była prezentowana jako przykład "nowego pokolenia mistrzów".
Dyskwalifikacja Rosjanki wygasła 25 grudnia 2025 roku. Walijiewa w niedzielę postanowiła nadać komunikat, który wywołał potężną burzę w świecie sportu.
Przyjaciele, mam dla was wiadomość – wracam na wielki lód. Oczywiście, jestem bardzo podekscytowane, ale jeszcze bardziej nie mogę się doczekać aż znów poczuję emocje rywalizacji na mistrzostwach Rosji
Łyżwiarka w swoim oświadczeniu zapowiedziała, że jeden z nowych programów zaprezentuje podczas Pucharu Pierwszego Kanału. - To będzie dla mnie szczególne święto - dodała.
Mistrzostwa Rosji odbędą się w dniach 31 stycznia - 1 lutego.