Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie stracili złoto, a teraz takie doniesienia. Ulubienica Putina nadała komunikat

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Kamila Walijewa to gwiazda rosyjskiego sportu i jednocześnie ulubienica Władimira Putina. Łyżwiarka figurowa w trakcie igrzysk olimpijskich w Pekinie wywołała potężny skandal. Następnie została zdyskwalifikowana na cztery lata. Teraz Rosjanka nadała komunikat, który już odbił się szerokim echem.

Dwie osoby siedzące w pierwszym rzędzie na tle grupy ludzi, mężczyzna w garniturze i krawacie oraz kobieta w czarnym stroju służbowym, oboje patrzą na wprost, w tle widoczni inni uczestnicy wydarzenia.
Kamila Walijewa często pokazywała się u boku Władimira PutinaSefa KaracanAFP

Kamila Walijewa w centrum uwagi znalazła się podczas igrzysk olimpijskich 2022 w Pekinie. 15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w stolicy Chin, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny.

Sprawa skończyła się w styczniu 2024 roku, gdy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) ogłosił jej czteroletnią dyskwalifikację, obowiązującą wstecz od 2021 roku. W efekcie Rosyjski Komitet Olimpijski stracił złoty medal, wywalczony w rywalizacji drużynowej.

Zobacz również:

Rosjanie walczą o powrót na areny międzynarodowe
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Rosjanie wracają, a tymczasem takie doniesienia. Stanowcza reakcja. "To hańba"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Walijewa nadała komunikat. Rosjanka wraca do sportu

    Walijewa stała się także twarzą rosyjskiego sportu i propagandy. Występowała u boku prezydenta Władimira Putina, uczestniczyła w kampaniach patriotycznych i była prezentowana jako przykład "nowego pokolenia mistrzów".

    Dyskwalifikacja Rosjanki wygasła 25 grudnia 2025 roku. Walijiewa w niedzielę postanowiła nadać komunikat, który wywołał potężną burzę w świecie sportu.

    Przyjaciele, mam dla was wiadomość – wracam na wielki lód. Oczywiście, jestem bardzo podekscytowane, ale jeszcze bardziej nie mogę się doczekać aż znów poczuję emocje rywalizacji na mistrzostwach Rosji 
    - czytamy w oświadczeniu.

    Łyżwiarka w swoim oświadczeniu zapowiedziała, że jeden z nowych programów zaprezentuje podczas Pucharu Pierwszego Kanału. - To będzie dla mnie szczególne święto - dodała.

    Mistrzostwa Rosji odbędą się w dniach 31 stycznia - 1 lutego.

    Zobacz również:

    Polska sztafeta mężczyzn zdobyła brązowy medal ME
    Zimowe

    Na początek srebro, ale co się stało na zakończenie. Walka do samej mety i wielka radość Polaków

    Maciej Brzeziński
    Maciej Brzeziński
    Daria Pikulik: Dopiero zdałam sobie sprawę z tego osiągnięcia i tego, co się wydarzyło. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Łyżwiarka figurowa w ozdobionym czerwono-czarnym kostiumie sportowym stoi na lodowisku z dłońmi zakrywającymi twarz, wyrażając silne emocje.
    Kamila Walijewa Nikolay Muratkin / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFPAFP
    Kamiła Walijewa
    Kamiła WalijewaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja