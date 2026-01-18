Kamila Walijewa w centrum uwagi znalazła się podczas igrzysk olimpijskich 2022 w Pekinie. 15-letnia wówczas zawodniczka wystąpiła w stolicy Chin, choć wcześniej otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie zakazanej substancji trimetazydyny.

Sprawa skończyła się w styczniu 2024 roku, gdy Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) ogłosił jej czteroletnią dyskwalifikację, obowiązującą wstecz od 2021 roku. W efekcie Rosyjski Komitet Olimpijski stracił złoty medal, wywalczony w rywalizacji drużynowej.

Walijewa nadała komunikat. Rosjanka wraca do sportu

Walijewa stała się także twarzą rosyjskiego sportu i propagandy. Występowała u boku prezydenta Władimira Putina, uczestniczyła w kampaniach patriotycznych i była prezentowana jako przykład "nowego pokolenia mistrzów".

Dyskwalifikacja Rosjanki wygasła 25 grudnia 2025 roku. Walijiewa w niedzielę postanowiła nadać komunikat, który wywołał potężną burzę w świecie sportu.

Przyjaciele, mam dla was wiadomość – wracam na wielki lód. Oczywiście, jestem bardzo podekscytowane, ale jeszcze bardziej nie mogę się doczekać aż znów poczuję emocje rywalizacji na mistrzostwach Rosji

Łyżwiarka w swoim oświadczeniu zapowiedziała, że jeden z nowych programów zaprezentuje podczas Pucharu Pierwszego Kanału. - To będzie dla mnie szczególne święto - dodała.

Mistrzostwa Rosji odbędą się w dniach 31 stycznia - 1 lutego.

Daria Pikulik: Dopiero zdałam sobie sprawę z tego osiągnięcia i tego, co się wydarzyło. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamila Walijewa Nikolay Muratkin / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP

Kamiła Walijewa AFP