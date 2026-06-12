Rosjanie już świętują. 85 głosów na "tak", od tej decyzji nie ma odwrotu

Po rozpoczęciu inwazji zbrojnej wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku wiele federacji sportowych zdecydowało się nałożyć sankcje na zawodników z kraju Władimira Putina oraz popierającej działania agresora Białorusi, pozbawiając ich możliwości rywalizacji na arenie międzynarodowej. Od przeszło czterech lat w międzynarodowych zawodach udziału nie brali m.in. rosyjscy skoczkowie narciarscy oraz biegacze narciarscy, zawieszonych w startach wciąż pozostaje także wielu łyżwiarzy.

Tym większym zaskoczeniem wydaje się być decyzja, którą delegaci Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej podjęli podczas zjazdu w Hiszpanii. Rosjanin Aleksandr Kibałko został bowiem wybrany na stanowisko wiceprezesa światowej federacji. 52-latek otrzymał aż 85 głosów, a jedynie 30 osób sprzeciwiło się jego kandydaturze.

Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie w Rosji. "Dobrze, że federacja zimowa ma jednego z naszych przedstawicieli na stanowisku wiceprezesa. Oczywiście powinno to pomóc nam w powrocie na arenę międzynarodową" - mówił w wywiadzie dla "sport-express.ru" Dmitrij Guberniew.

Deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Swietłana Żurowa w wywiadzie dla Match TV przyznała, że ma nadzieję, iż Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) "poprawi swoje nastawienie względem Rosjan" po wyborze Aleksandra Kibalki na wiceprezesa tej organizacji.

Z lodowiska na fotel wiceprezesa Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej

Aleksandr Kibałko jeszcze przed zostaniem działaczem odnosił sukcesy jako łyżwiarz szybki. 52-latek przez lata z dumą reprezentował Rosję na arenie międzynarodowej, a jego największym sukcesem było zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata na 1500 m w sezonie 2000/2001. Wówczas wyprzedził od Aadne Soendraala z Norwegii i Rintje Ritsmę z Holandii.

Rosjanin trzykrotnie wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich - debiut zaliczył w 1998 roku w Nagano, gdzie zajął 22. miejsce w biegu na 1500 metrów. Cztery lata później w Salt Lake City uzyskał dokładnie ten sam wynik, a w 2006 roku w Turynie był 21. w biegu na 1000 m i piątą lokatę w biegu drużynowym. Na sportową emeryturę przeszedł w 2006 roku.

Aleksandr Kibałko Dean Mouhtaropoulos Getty Images

Aleksandr Kibałko Jamie McDonald Getty Images





Najciekawsze akcje w obronie 2. serii gier Ligi Narodów siatkarzy [WIDEO] Polsat Sport