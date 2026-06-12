Rosjanie już świętują. 85 głosów na "tak", od tej decyzji nie ma odwrotu

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Zaskakującą decyzję w Hiszpanii podjęli delegaci Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej. Nowym wiceprezesem federacji ogłoszony został Rosjanin Aleksandr Kibałko. Wieść ta wywołała euforię w ojczyźnie 52-latka, jednak z pewnością nie wszyscy podejdą do tematu tak entuzjastycznie. Wielu Rosjan wciąż bowiem pozostaje zawieszonych ze względu na trwającą wciąż wojnę w Ukrainie.

Aleksandr Kibałko
Aleksandr KibałkoChristof Koepsel - ISUGetty Images

Po rozpoczęciu inwazji zbrojnej wojsk rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 roku wiele federacji sportowych zdecydowało się nałożyć sankcje na zawodników z kraju Władimira Putina oraz popierającej działania agresora Białorusi, pozbawiając ich możliwości rywalizacji na arenie międzynarodowej. Od przeszło czterech lat w międzynarodowych zawodach udziału nie brali m.in. rosyjscy skoczkowie narciarscy oraz biegacze narciarscy, zawieszonych w startach wciąż pozostaje także wielu łyżwiarzy.

Tym większym zaskoczeniem wydaje się być decyzja, którą delegaci Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej podjęli podczas zjazdu w Hiszpanii. Rosjanin Aleksandr Kibałko został bowiem wybrany na stanowisko wiceprezesa światowej federacji. 52-latek otrzymał aż 85 głosów, a jedynie 30 osób sprzeciwiło się jego kandydaturze.

Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie w Rosji. "Dobrze, że federacja zimowa ma jednego z naszych przedstawicieli na stanowisku wiceprezesa. Oczywiście powinno to pomóc nam w powrocie na arenę międzynarodową" - mówił w wywiadzie dla "sport-express.ru" Dmitrij Guberniew.

Deputowana Dumy Państwowej i mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim Swietłana Żurowa w wywiadzie dla Match TV przyznała, że ma nadzieję, iż Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) "poprawi swoje nastawienie względem Rosjan" po wyborze Aleksandra Kibalki na wiceprezesa tej organizacji.

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Z lodowiska na fotel wiceprezesa Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej

Aleksandr Kibałko jeszcze przed zostaniem działaczem odnosił sukcesy jako łyżwiarz szybki. 52-latek przez lata z dumą reprezentował Rosję na arenie międzynarodowej, a jego największym sukcesem było zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata na 1500 m w sezonie 2000/2001. Wówczas wyprzedził od Aadne Soendraala z Norwegii i Rintje Ritsmę z Holandii.

Rosjanin trzykrotnie wystąpił na zimowych igrzyskach olimpijskich - debiut zaliczył w 1998 roku w Nagano, gdzie zajął 22. miejsce w biegu na 1500 metrów. Cztery lata później w Salt Lake City uzyskał dokładnie ten sam wynik, a w 2006 roku w Turynie był 21. w biegu na 1000 m i piątą lokatę w biegu drużynowym. Na sportową emeryturę przeszedł w 2006 roku.

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Mężczyzna w granatowej kurtce zimowej z futrzanym kapturem i białej maseczce ochronnej, unoszący rękę w geście powitania.
Aleksandr KibałkoDean MouhtaropoulosGetty Images
Zawodnik w stroju do łyżwiarstwa szybkiego pokonuje łuk toru, pochylony do przodu i skoncentrowany na wyścigu, dynamicznie przesuwając się po lodzie.
Aleksandr KibałkoJamie McDonaldGetty Images


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