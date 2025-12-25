Wielkimi krokami zbliżają się przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Im bliżej rozpoczęcia najważniejszej zimowej imprezy czterolecia, tym coraz częściej mówi się o Rosjanach. Spora grupa sportowców z kraju, który zbrojnie zaatakował Ukrainę, chce wystartować na nadchodzącej imprezie, ale na przeszkodzie stają międzynarodowi działacze. Ci wciąż mało przychylnym okiem patrzą w ich kierunku. Przynajmniej do momentu, gdy trwa wojna za naszą wschodnią granicą.

Rosjanie robią natomiast wszystko, by sytuacja uległa zmianie. I niedawno swoje osiągnęli. Korzystny dla nich wyrok zapadł w Trybunale Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Efekt? Przeciwna startom Rosjan Międzynarodowa Federacja Narciarska musiała dopuścić neutralnych sportowców do rywalizacji. Podobnie ma się sprawa między innymi w saneczkarstwie. Tam już przedstawiciele Sbornej walczyli o pierwsze w sezonie punkty. W Lake Placid na liście znaleźli się między innymi Matwiej Perestoronin oraz Roman Riepiłow.

Saneczkarski Puchar Świata bez czternastu Rosjan. Zakaz wjazdu na Łotwę

Ale nie wystąpią w styczniowych zawodach organizowanych na Łotwie. Weto postawiła minister spraw zagranicznych tegoż kraju. "Podjęłam decyzję o wpisaniu 14 obywateli Federacji Rosyjskiej na listę osób niepożądanych w Republice Łotewskiej. Zakaz wjazdu obowiązuje na czas nieokreślony" - napisała Baiba Braze na portalu X, czym wywołała ogromne poruszenie. "Decyzja została podjęta zgodnie z art. 61, część 2 Ustawy o imigracji, który stanowi, że jeśli cudzoziemiec jest osobą niepożądaną na Łotwie, decyzję o wpisaniu go na listę podejmuje Minister Spraw Zagranicznych" - informuje Polska Agencja Prasowa.

Początkowo organizatorzy mogli obawiać się nawet odwołania imprezy. Ta jednak jest niezagrożona. "Władze Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej potwierdziły agencji LETA, że etap PŚ w Siguldzie odbędzie się zgodnie z planem"- czytamy we wspomnianej depeszy. Rodacy Władimira Putina zapewne nie zostawią tak tej sprawy. Ale wiele wskazuje na to, iż akurat w tym przypadku nie mają nic do powiedzenia.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Do rywalizacji powrócił między innymi Roman Riepiłow ARNO BURGI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu Świata VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East News East News

Rosjanie walczą o powrót do międzynarodowej rywalizacji na wielu płaszczyznach ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL PAP/EPA