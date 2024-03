Rewolucja w polskiej kadrze. Nagła decyzja ws. trenera

To znakomity fachowiec, który polską kadrę objął w 2022 roku. Wcześniej przez 12 lat z wielkimi sukcesami pracował w Rosji. W Polsce jednak zawodnicy nie poczynili wyraźnego postępu w biegach średnich i długich, za które w szczególności odpowiadał Abratkiewicz.

Nagła decyzja ws prawie trenera kadry

Nic jednak nie wskazywało na to, że dojdzie do zmiany na stanowisku trenera. Decyzja zapadła nagle we wtorek, ale poprzedzona była wieloma rozmowami.