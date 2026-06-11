Rewolucja w FIS. Aż trudno było uwierzyć, zdecydował jeden głos

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

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Najpierw była przenikliwa cisza, zaraz potem pomruk niedowierzania, kiedy na Kongresie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) w Belgradzie ogłoszone zostały wyniki wyborów na prezydenta. Światowym narciarstwem będzie teraz rządził nowy człowiek - Alexander Ospelt. Dotychczasowego szefa - kontrowersyjnego Johana Eliascha pokonał... jednym głosem.

Alexander Ospelt, nowy prezydent FIS, w garniturze przy stole konferencyjnym z mikrofonem, w tle grafika FIS
Alexander Ospelt - nowy prezydent FISFISmateriały prasowe

Wybory w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) od wielu miesięcy budziły emocje. Wszystko za sprawą ponownego startu Johana Eliascha, który jednak mocno zraził do siebie wiele osób.

W 2021 roku dał nadzieję na nowoczesne zarządzanie w FIS. Miliarder, który doskonale odnalazł się w biznesie, miał być gwarantem finansowego sukcesu. Eliasch mamił złotymi czasami i wzrostem nagród pieniężnymi, które miały być porównywalne do tych w tenisie. FIS jest jednak daleka od tego.

Rewolucja w skokach narciarskich. Gigant podjął decyzję, 24 sezony i koniec

Bunt w FIS. Narciarskie potęgi miały dość

Zamiast tego, mamy finansową klapę FIS - po przegranych procesach związanych z rozwiązaniem z FIS Marketing AG - i brak przejrzystości finansów, ale też autorytarny styl rządzenia Eliascha. Wiele nacji miało mu za złe to, że chce przeforsować powrót Rosji do rywalizacji.

Największe narciarskie potęgi - Niemcy, Austria, Szwajcaria - miały tego dość i chciay zmiany. Wciąż miały też Eliaschowi za złe to, że w 2022 roku, kiedy był jedynym kandydatem, nie było głosowania. Wtedy 47 ze 117 delegatów w proteście opuściło salę. To jednak nie przeszkodziło w jego wyborze.

Od tego czasu od Eliascha odwróciła się Szwecja, z której pochodzi. Nie nominowała go także Wielka Brytania, która stała za nim w 2021 i 2022 roku. Statut FIS jest tak skonstruowany, że kandydaci na prezydenta mają poparcie kraju, którego paszport posiadają. Eliasch zatem nie chciał oddać władzy i postarał się o pomoc Gruzji. Ta dała mu paszport i zgłosiła do wyborów.

Alexander Ospelt nowym prezydentem FIS. Zdecydował jeden głos

W finałowej rozgrywce Eliasch jednak przegrał. Nowym prezydentem został Alexander Ospelt z Liechtensteinu, który wygrał jednak... jednym głosem. Na niego oddano 65 głosów, a na Eliascha - 64. Nie dziwi zatem fakt, że po ogłoszeniu wyników słychać było pomruk niedowierzania. Silny mandat miała Polska, która posiadała aż trzy głosy.

Wyniki wyborów na prezydenta FIS na lata 2026-2030, w których Alexander Ospelt zdobył 50,39% poparcia (65 głosów), a Johan Eliasch 49,61% (64 głosy), bez głosów wstrzymujących się.
Wyniki wyborów na prezydenta FISFISmateriały prasowe

Ospelt jest członkiem zarządu FIS od 2024 roku. Prawnik jest wspierany przez Szwajcarię, Austrię i wiele innych dużych i średnich stowarzyszeń. Ospelt określa siebie jako osobę integralną. 58-latek chce budować mosty, zresztą jego aplikacji nosiła tytuł "Budowanie mostów".

- W FIS wszyscy powinni dyskutować razem na równych prawach. Powoduje to dobre i zrównoważone rozwiązania - mówił Ospelt przed wyborami.

Jednym z jego celów jest silniejszy głos sportowców w strukturach.

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Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Johan Eliasch
Johan EliaschJOE KLAMARAFP
Johan Eliasch - prezydent FIS
Johan Eliasch - prezydent FISJOE KLAMARAFP
Johan Eliasch
Johan EliaschLIONEL BONAVENTURE AFP


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