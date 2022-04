Reprezentantka Ukrainy wyrzucona z kadry. Minister wyjaśnia

Młoda zawodniczka, która urodziła się w Moskwie i w początkowych etapach kariery reprezentowała Rosję, przed trzema laty podjęła decyzję o zmianie obywatelstwa. Było to pokłosie niemałego skandalu: w 2019 roku stwierdziła, że by odnosić sukcesy, trzeba "pić dużo dopingu" sugerując przy tym, że zabronione środki stosują jej koledzy i koleżanki z narodowej kadry.

Anastazja Szabotowa wyrzucona. Minister wyjaśnia

Szabotowa w barwach Ukrainy wzięła udział m.in. w igrzyskach w Tokio, gdzie zajęła wśród solistek 30. miejsce. Niedługo potem, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, polubiła w sieciach społecznościowychwpis Jewgienija Pluszczenki (Rosjanin, dwukrotny złoty medalista IO) pochwalający atak.

To koszutowało ją wykluczenie z ukraińskiej reprezentacji. Do sprawy powrócił tamtejszy minister sportu, Wadym Hutcajt, komentując tę decyzję. - Jako kraj jasno rozumiemy, że jeżeli jakiś sportowiec z naszego kraju milczy na temat wojny, to popiera agresję. Dla takich nie ma miejsca w naszych kadrach - stwierdził.