Reprezentacja Polski świętuje kolejny wielki sukces. To już trzeci medal

– To jest niesamowite uczucie zdobyć medal na takiej imprezie, tym bardziej, że mój koronny dystans jest wciąż przede mną. Mam nadzieję, że to taki malutki przedsmak mass startu. Ale szok jest teraz, bo zdobyłam medal jadąc tu z dziewiątym czasem.

- Chyba nie było po co wczoraj płakać, skoro dziś jest ten brązowy medal na tysiąc pięćset metrów. To był ostatni dystans na jakim bym się go spodziewała. Kiedy jechałam do Korei myślałam, że kolejność powinna być taka: mass start, pięćset metrów, mikst i na końcu tysiąc pięćset, a tu mój pierwszy medal zdobyłam właśnie na tym ostatnim dystansie. To było bardzo niespodziewane. Myślałam, że tu będę jakaś szósta, siódma, kompletnie poza podium - dodała łyżwiarka szybka.