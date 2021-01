PZŁS: Artur Waś asystentem trenera kadry Witolda Mazura

Trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich i jeden z najlepszych polskich sprinterów ostatnich lat Artur Waś rozpoczął współpracę z męską kadrą narodową prowadzoną przez głównego trenera Witolda Mazura – poinformował Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prognoza 2021: Sporty zimowe (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jak zaznaczono w komunikacie, 34-letni Waś dołączył do programu "Super Trener" finansowanego ze środków ministerstwa sportu. Zawodnik specjalizujący się na dystansie 500 metrów ostatni raz pojawił się w łyżwiarskiej rywalizacji rok temu. Potem pojawiały się nieficjalne informacje o możliwości zakończenia kariery.

Reklama

"Przez ostatnie miesiące zastanawiałem się, co dalej chcę robić w życiu zawodowym. Im dłużej trwały przemyślenia, tym bardziej umacniałem się w przekonaniu, iż chcę pozostać przy sporcie. Miesiąc temu dostałem wiadomość od Konrada Niedźwiedzkiego (dyrektor sportowy PZŁS - PAP), z inicjatywą dołączenia do programu "Super Trener". W sumie propozycja ta spadła mi jak z nieba. Pomyślałem, że to świetna sprawa, żeby sprawdzić się w nowej roli. Zawsze miałem wewnętrzne przeświadczenie, że mogę być lepszym trenerem niż zawodnikiem. Nadarza się okazja do sprawdzenia i zobaczymy, jak to wyjdzie" - przyznał Waś.

W latach 2014-2015 Waś wygrywał zawody Pucharu Świata na 500 m w Niemczech: w Berlinie (dwukrotnie) i Inzell.

"Na razie mam za sobą kurs trenera personalnego. Dzięki projektowi +Super Trener+ pojawia się też opcja zdobycia niezbędnych kwalifikacji czy poszerzenia wiedzy. To ważne, żeby w dzisiejszych czasach szkoleniowiec dysponował jak największą liczbą narzędzi do pracy z zawodnikami. Cieszę się na myśl o współpracy z Witoldem Mazurem. Ze strony Witka również jest duża chęć do działania razem dla kadry. Nasze wizje szkoleniowe są zbieżne i mam nadzieję, że będę w stanie pomóc naszym łyżwiarzom" - dodał nowy członek sztabu reprezentacji.

W styczniu kadrę biało-czerwonych, ale i rywali Polaków, czekają - po długiej przerwie spowodowanej koronawirusem - imprezy w holenderskim Heerenveen: najpierw mistrzostwa Europy, a następnie PŚ w dwa weekendy. Z kolei w dniach 11-14 lutego odbędą się tam mistrzostwa świata.

giel/ co/

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!



Sprawdź!