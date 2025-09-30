Pure Powder Tour rusza w październiku. Najnowsze filmy freeride'owe na ekranach kin

Podczas tegorocznej edycji Pure Powder Tour widzowie będą mogli wprowadzić się w nastrój oczekiwania na zimę za sprawą produkcji filmowych z całego świata. Znakomita większość z nich to pokazy premierowe, a niektóre będzie można zobaczyć na wielkim ekranie wyłącznie podczas Pure Powder Tour-u.

Jedną z niezwykle ciekawych propozycji filmowych będzie "Mountains Of The Moon". Film ten wykracza daleko poza klasyczny film sportowy, tworząc wielowymiarowe widowisko. Jest to artystyczna wizja jednej z najbardziej kreatywnych postaci narciarstwa - Chrisa Benchetlera. Twórcy połączyli sporty takie jak narty, rower górski, wspinaczkę czy surfing, okraszając wszystko niesamowitą warstwą wizualną i klimatyczną muzyką autorstwa kultowego zespołu Grateful Dead.

Będzie można sprawdzić jak rozwijają się rodzime produkcje narciarskie. Na ekranie zobaczymy bowiem premierowe pokazy filmu "Northern Lines" autorstwa Adama Łosińskiego, Bartka Baturo i Julii Frączek. Ekipa wraz ze swoimi przyjaciółmi udała się łódką na rzadko odwiedzane wyspy norweskiej Arktyki, by w najdzikszych obszarach Europy poszukiwać ciekawych linii freeride'owych.

Norwegia zagości na ekranach także w wydaniu twórców skandynawskich - na festiwalach zostaną zaprezentowane najnowsze produkcje Jacoba Westera i Nikolaia Schirmera. Narciarze Ci, znając góry wokół miasta Tromso jak własną kieszeń, od wielu lat coraz dalej przesuwają granice tego co możliwe. Szybka jazda, ogromne linie i epickie krajobrazy to znaki szczególne filmów jakie wychodzą spod ich ręki. A wszystko to bez wspomagania helikopterami - o własnych siłach.

Fani klasycznych produkcji narciarskich zza oceanu również nie będą zawiedzeni. Słynna wytwórnia Teton Gravity Research obchodzi w tym roku 30-tą rocznicę istnienia - ich tegoroczny film "Pressure Drop" jest więc jubileuszowy i sięga do głębokich archiwów bogatej historii wytwórni. Drugi z największych graczy w branży - Matchstick Productions - również przygotował w tym roku swoją propozycję - "After The Snowfall". Obie produkcje zobaczymy na ekranach kin w ramach Pure Powder Tour.

Na snowboardzistów czeka dokument o jednym z najbardziej wszechstronnych riderów w historii - Victorze De Le Rue pt. "In Cold Blood". Kamera podąża za 4-krotnym zwycięzcą cyklu Freeride World Tour po najstromszych liniach rejonu Chamonix.

Nie zabraknie też gości - wszystkie edycje festiwalu odwiedzi Zuza Witych, jedyna polska narciarka freeride'owa, rywalizująca w Pucharze Świata Freeride World Tour. W nadchodzącym sezonie Zuza planuje wystartować w pierwszych w historii oficjalnych Mistrzostwach Świata we freeridzie w Andorze. Gościem festiwali będzie także polska snowboardzistka Małgorzata Śniegórska, która po zeszłorocznym cyklu kwalifikacyjnym, w tym sezonie ma duże szanse zakwalifikować się do freeride'owego Pucharu Świata Freeride World Tour. Dodatkowo, o swoich narciarskich przygodach, życiu w kamperze zimą na pełen etat opowie Marcin Pośpiech - narciarz, który od wielu lat z sukcesami łączy sportową pasję z pracą zawodową.

Poza akcją na ekranie, festiwale Pure Powder Tour to także doroczne expo gdzie wystawcy prezentują najnowszy sprzęt freeride'owy i skitourowy, można wybierać w szerokiej ofercie szkoleń i wyjazdów, a także spędzić czas w świetnej atmosferze z jakiej słyną festiwale!

Daty i lokalizacje:

08.10.2025 - Warszawa, kino Wisła

09.10.2025 - Wrocław, kino Nowe Horyzonty

10.10.2025 - Katowice, kino Kosmos

23.10.2025 - Kraków, kino Kijów.Centrum

Marek Magiera: Nie potrafię przesadnie cieszyć się z brązowego medalu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport