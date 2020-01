Oskar Kwiatkowski zajął trzecie miejsce slalomie gigancie równoległym podczas snowboardowego Pucharu Świata w szwajcarskim Scoul! To drugie podium w karierze polskiego zawodnika.

23-letni zawodnik bez wątpienie może zaliczyć trasę w Scoul do swoich ulubionych. To tam dwa lata temu po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata. Dziś uczynił to po raz drugi, zajmując trzecią lokatę.

Kwiatkowski w kwalifikacjach zajął 11. pozycję, ale w zawodach szedł jak burza. Dopiero w półfinale nie dał rady Austriakowi Benjaminowi Karlowi.

Polski snowboardzista o trzecie miejsce rywalizował z przedstawicielem gospodarzy Dario Caviezelem. Obaj uzyskali jednakowy czas i ex-aequo zajęli trzecią pozycję! Zwyciężył Rosjanin Andriej Sobolew.

Sukces Kwiatkowskiego jest tym większy, że jeszcze kilka lat temu wydawało się, że Polak w ogóle nie będzie mógł zawodowo uprawiać sportu. W 2016 roku był o krok od śmierci w wyniku wypadku samochodowego. Kwiatkowski trafił do szpitala m.in. ze złamaniami kilku żeber, pękniętym biodrem i odmą płucną. Lekarzom udało się jednak wygrać walkę o jego zdrowie, a Kwiatkowski zdołał wrócić do pełnej sprawności i walczyć z najlepszymi snowboardzistami na świecie.

Zdjęcie Oskar Kwiatkowski / Peter Kovalev/TASS / Getty Images

WG