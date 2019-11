Natalia Maliszewska została zdyskwalifikowana w ćwierćfinałowym wyścigu na 1000 m w zawodach Pucharu Świata w short tracku w Nagoi. Kilka godzin później wystąpiła jeszcze w półfinale rywalizacji sztafet na 3000 m - wraz z koleżankami z kadry wystąpi w finale B.

Zmagania w Japonii to trzecie zawody w tym sezonie, a Maliszewska po raz drugi została ukarana dyskwalifikacją. Poprzednio zdarzyło jej się to w półfinale drugiego wyścigu na 500 m w Salt Lake City. W USA miała też pecha w pierwszym podejściu do swojego koronnego dystansu - wtedy przewróciła się w finale i nie dojechała do mety.

W sobotę na 1000 m została sklasyfikowana na 21. miejscu. O dwie lokaty niżej znalazła się Kamila Stormowska, która nie przebrnęła repasaży. W finale na tym dystansie triumfowała Koreanka Ah Rum Noh.

Później Maliszewska, jej siostra Patrycja, Stormowska i Nicole Mazur zajęły ostatnie, czwarte miejsce w swoim półfinale i wystąpią w niedzielę w finale B.

Tego dnia Natalia Maliszewska powalczy także indywidualnie na 500 m. Jest aktualną mistrzynią Europy i srebrną medalistką ubiegłorocznych mistrzostw świata w tej konkurencji. W poprzednim sezonie triumfowała też w punktacji generalnej PŚ na tym dystansie.

W sobotę w Nagoi na 1000 m startował również Rafał Anikiej, który też odpadł w ćwierćfinale i zajął 17. miejsce w klasyfikacji generalnej. Natomiast w zmaganiach zarówno kobiet jak i mężczyzn na 1500 m nikt w ekipy biało-czerwonych nie dostał się do ćwierćfinału.

Rywalizacja w Japonii zakończy się w niedzielę.