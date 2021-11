PŚ w short tracku. Maliszewska nie wystąpi w finale na 1500 m

Zimowe

Natalia Maliszewska nie awansowała do finału rywalizacji na 1500 m w zawodach Pucharu Świata w short tracku w holenderskim Dordrechcie. To czwarta i ostatnia runda zaliczana do kwalifikacji olimpijskich.

