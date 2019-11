PŚ w short tracku. Dziewięcioro Polaków wystąpi w Azji

Dziewięcioro reprezentantów Polski, w tym Natalia Maliszewska, wystąpi w zawodach Pucharu Świata w short tracku, które odbędą się w Azji: w dniach 29 listopada - 1 grudnia w Nagoi oraz 6-8 grudnia w Szanghaju. To ostatnie tegoroczne imprezy cyklu.

- W Japonii i Chinach startować będą: siostry Natalia i Patrycja Maliszewskie, Nikola Mazur, Kamila Stormowska i Gabriela Topolska oraz Paweł Adamski, Rafał Anikiej, Mateusz Krzemiński i Łukasz Kuczyński - poinformował dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Pucharowy sezon rozpoczął się na początku listopada w Salt Lake City i Montrealu. W Stanach Zjednoczonych Natalia Maliszewska zajęła czwarte miejsce na 500 m, zaś w drugim wyścigu na tym dystansie została zdyskwalifikowana w półfinale. Polka spowodowała upadek Włoszki Arianny Fontany. Natomiast w Kanadzie łyżwiarka Juvenii Białystok zajęła trzecie miejsce.

W klasyfikacji Pucharu Świata na 500 m Maliszewska plasuje się na piątej pozycji - 12 862 pkt. Prowadzi Włoszka Martina Valcepina 23 120, przed Kanadyjką Kim Boutin 20 000, Holenderką Yarą van Kerkhof 14 193 i Chinką Qu Chunyu 12 955.

24-letnia reprezentantka Polski jest aktualną mistrzynią Europy i srebrną medalistką ubiegłorocznych mistrzostw świata w tej konkurencji. W poprzednim sezonie triumfowała też w punktacji generalnej PŚ.

Kolejne zawody PŚ na krótkim torze odbędą się od 7 do 9 lutego w Dreźnie oraz 14-16 lutego w Dordrechcie. Głównymi imprezami sezonu będą ME w Debreczynie 24-26 stycznia (w 2021 roku ME zorganizuje Tomaszów Mazowiecki) i MŚ w Seulu 13-15 marca.