Po pierwszym ślizgu Polacy plasowali się na siódmej pozycji, ale w drugim uzyskali 12. czas i spadli w klasyfikacji.

Łotysze wyprzedzili o 0,120 s Rosjan Andrieja Bogdanowa i Jurija Prochorowa oraz o 0,229 mistrzów olimpijskich z Soczi i Pjongczangu - Niemców Tobiasa Wendla i Tobiasa Arlta.

Chmielewski i Kowalewski stracili do triumfatorów 1,145. Polakom zabrakło zaledwie trzech tysięcznych sekundy do ósmych Kanadyjczyków Tristana Walkera i Justina Snitha.

W punktacji generalnej na czele są bracia Sics - 170 pkt, a za nimi Niemcy Toni Eggert i Sascha Benecken - 160, którzy zwyciężyli w inauguracyjnych zawodach PŚ na torze w chińskim Yanqing. To była próba przedolimpijska przed igrzyskami Pekin 2022.

W Soczi Eggertowi i Beneckenowi, brązowym medalistom ostatnich igrzysk, do podium zabrakło 0,005 s.

Podopieczni trenera Marka Skowrońskiego zajmują w klasyfikacji generalnej 15. miejsce - 64 pkt.

Zdjęcie Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski / AFP

