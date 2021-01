Supergigant kobiet alpejskiego PŚ w Garmisch-Partenkirchen został przesunięty na poniedziałek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Kamil Stoch trzeci w Willingen. Wideo © 2021 Associated Press

Początkowo opóźniono jego rozpoczęcie, później zdecydowano o przełożeniu.

Reklama

W sobotę odbył się tu pierwszy supergigant, który wygrała Szwajcarka Lara Gut-Behrami. Pierwotnie miał to być zjazd, jednak z powodu złej pogody nie odbył się ani jeden wymagany regulaminem trening i zmagania w tej konkurencji przeniesiono na 26 lutego do Val di Fassa we Włoszech.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!