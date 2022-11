PŚ w narciarstwie alpejskim: Drugie zwycięstwo Shiffrin w Levi

To 76. w karierze zwycięstwo Shiffrin w alpejskim PŚ, co daje jej trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Więcej mieli tylko Szwed Ingemar Stenmark - 86 oraz inna narciarka z USA Lindsey Vonn - 82. Była to także 49. wygrana Shiffrin w slalomie. W Levi triumfowała po raz szósty, zdobywając w nagrodę kolejnego renifera.