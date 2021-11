Czołowi łyżwiarze świata od piątku rywalizują o pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Jedyna w kraju hala z krytym torem po raz trzeci jest miejscem zmagań w tym cyklu.

W sobotę - po trzech latach przerwy - udanie do rywalizacji z najlepszymi panczenistami globu wrócił Bródka. Były triumfator Pucharu Świata zajął trzecie miejsce w biegu masowym. To konkurencja, w której 37-letni łyżwiarz zamierza wystartować na igrzyskach w Pekinie. W październiku wywalczył w niej tytuł mistrza kraju, a w sobotę dał się wyprzedzić jedynie Japończykowi Masahito Obayashiemu i Rusłanowi Zacharowowi z Rosji.

Reklama

- To dla mnie zaskoczenie. Nie przypuszczałem, że już teraz stać mnie na rywalizację z najlepszymi. Na medal na pewno nie liczyłem, chciałem być w ósemce. Było sporo bardzo mocnych zawodników, ale nikt nie kwapił się do tego, żeby uciekać w pojedynkę. Zobaczyłem szansę na zdobycie trzech punktów (premii na lotnym finiszu - PAP) i nikt mnie nie gonił, cały peleton odstawał. Dopiero później pojedyncze osoby zaczęły doganiać. Można było dotrzymać ten bieg do końca i dowieźć to trzecie miejsce - powiedział mistrz olimpijski z Soczi.

Wcześniej łyżwiarz Błyskawicy Domaniewice z czasem 1.47,799 zajął czwarte miejsce w słabszej grupie B na swoim koronnym dystansie 1500 m. Jak przyznał, ten wynik może dać mu miejsce w grupie A na następnych zawodach PŚ w Stavanger.

Z kolei w grupie A na 500 m rywalizowały w sobotę m.in. Kaja Ziomek, która dzień wcześniej zajęła piąte miejsce w tej konkurencji, i Andżelika Wójcik, zwyciężczyni grupy B. Drugiego dnia zawodów najkrótszy dystans szybciej przejechała Wójcik, która z czasem 38.273 zajęła 11. miejsce, a Ziomek z wynikiem 38.349 była dwie pozycje niżej.

Polki miejsca w drugiej dziesiątce zajęły też w biegu na 1000 m. 13. była Karolina Bosiek, a lokatę niżej finiszowała Wójcik.

- To nie był mój dzień, nie czułam się optymalnie. Mierzyłam wyżej w grupie A, ale mam jeszcze kilka rzeczy do poprawy. Tak naprawdę jednak nie ścigam się z zawodniczkami z jednej czy drugiej grupy, tylko z moim czasem. Wiem, w którym miejscu jestem - tłumaczyła Wójcik.

Bardziej zadowolona była Ziomek, która przyznała, że uzyskany przez nią czas był dobry. "Wynik 38,3 przed zawodami w Tomaszowie Mazowiecki brałabym w ciemno. Dało to dziś 13. miejsce i pierwszą +dwudziestkę+ na świecie, więc jest dobrze" - przyznała zawodniczka Cuprum Lubin.

W rywalizacji zespołowej kobieca reprezentacja Polski w składzie Natalia Czerwonka, Bosiek i Magdalena Czyszczoń zajęła piąte miejsce.

W zawodach Pucharu Świata w tomaszowskiej Arenie Lodowej rywalizuje blisko 300 panczenistów z 35 krajów. Inaugurujące cykl PŚ zawody potrwają do niedzieli. Na ostatni dzień zaplanowano wyścigi na 500, 1000 m i bieg drużynowy mężczyzn oraz na 1500 m i bieg ze startu wspólnego kobiet.

Tegoroczny cykl Pucharu Świata jest również kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich. Przepustkę do Pekinu łyżwiarze uzyskają na podstawie wyników - punktów oraz czasów - z czterech zawodów PŚ, które odbędą się jeszcze w tym roku.

Wyniki sobotnich konkurencji zawodów w Tomaszowie Mazowieckim:

kobiety

500 m

1. Erin Jackson (USA) 37,555

2. Angelina Golikowa (Rosja) 37,635

3. Nao Kodaira (Japonia) 37,789

...

11. Andżelika Wójcik (Polska) 38,273

13. Kaja Ziomek (Polska) 38,349

grupa B

1. Michelle de Jong (Holandia) 38,628

1000 m

1. Brittany Bowe (USA) 1.14,786

2. Miho Takagi (Japonia) 1.15,385

3. Nao Kodaira (Japonia) 1.15,711

...

13. Karolina Bosiek (Polska) 1.17,728

14. Andżelika Wójcik (Polska) 1.17,754

grupa B

1. Jekatierina Ajdowa (Kazachstan) 1.17,194 ...

8. Natalia Czerwonka (Polska) 1.18,154

26. Natalia Jabrzyk (Polska) 1.21,472

28. Olga Kaczmarek (Polska) 1.21,996

bieg drużynowy

1. Kanada 3.00,280

2. Japonia 3.01,516

3. Holandia 3.02,699

...

5. Polska 3.06,516

(Natalia Czerwonka, Magdalena Czyszczoń, Karolina Bosiek)

mężczyźni

1500 m

1. Min Seok Kim (Korea Płd.) 1.46,152

2. Zhongyan Ning (Chiny) 1.46,191

3. Joey Mantia (USA) 1.46,388

grupa B

1. Kazuya Yamada (Japonia) 1.47,340

...

4. Zbigniew Bródka (Polska) 1.47,799

19. Marcin Bachanek (Polska) 1.49,815

20. Jakub Piotrowski (Polska) 1.50,406

24. Sebastian Kłosiński (Polska) 1.50,672

29. Szymon Palka (Polska) 1.50,953

bieg masowy

1. Masahito Obayashi (Japonia) 7.56,910

2. Rusłan Zacharow (Rosja) 7.56,990

3. Zbigniew Bródka (Polska) 8.09,480

autorzy: Bartłomiej Pawlak, Maciej Machnicki

bap/ mm/ cegl/