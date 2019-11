PŚ w łyżwiarstwie szybkim. Najlepsi panczeniści wracają do Tomaszowa Mazowieckiego

​Po raz drugi tomaszowska Arena Lodowa będzie miejscem zmagań najlepszych łyżwiarzy szybkich w ramach zawodów Pucharu Świata. W imprezie, która rozpocznie się w piątek, weźmie udział ponad 250 panczenistów, w tym wielu medalistów olimpijskich i siedemnastu reprezentantów kraju.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot o sytuacji kadry skoczków po zmianie trenera. Wideo INTERIA.TV

Jak podkreślają szefowie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, ponowna rywalizacja światowej czołówki panczenistów przed polską publicznością to efekt wysokiej oceny organizacji ubiegłorocznych zawodów PŚ w jedynej w kraju hali z krytym torem.

Reklama

- Jesteśmy dumni, że po raz drugi z rzędu możemy gościć najlepszych zawodników świata. To wielkie gwiazdy, wśród których nie tylko nie brakuje medalistów igrzysk, ale także mistrzów olimpijskich - podkreślił dyrektor sportowy PZŁS Konrad Niedźwiedzki.

W tomaszowskiej Arenie Lodowej, przez trzy dni o punkty PŚ będą walczyć m.in. trzykrotny zdobywca Pucharu Świata i rekordzista globu Holender Sven Kramer, jego rodaczki - pięciokrotna mistrzyni olimpijska Ireen Wust i złota medalistka z Pjongczangu Esmee Visser oraz utytułowani Norwegowie - Havard Lorentzen i Sverre Lunde Pedersen, Rosjanin Denis Juskow, czy Nao Kodaira i Miho Takagi z Japonii.

Zmagania łyżwiarzy w PŚ przeniosą się do Polski po zawodach w Mińsku, gdzie w miniony weekend zainaugurowano tegoroczny cykl. Na dobry występ przed swoimi kibicami liczą reprezentanci kraju.

Tor w Tomaszowie Maz. znakomicie zna startująca od tego sezonu w barwach miejscowego KS Arena Natalia Czerwonka. 31-letnia liderka biało-czerwonych, jako jedna z nielicznych przedstawicieli gospodarzy wystartuje w gr. A. W Mińsku wśród najlepszych w biegu na 1000 m zajęła 13 pozycję (1.17,383), a w rywalizacji na 1500 m była 14 (2.00,234). Z kolei najlepszy z mężczyzn Piotr Michalski, był 17. w finałowej walce na 500 m (35,538).

- W Tomaszowie będę starał się jeździć najlepiej, jak potrafię. Nie chcę deklarować konkretnego miejsca, bo wolę się miło zaskoczyć, niż zawieść oczekiwania. Przed rokiem poczuliśmy, jak to jest startować przed własną publicznością. Lepsza znajomość własnego obiektu na pewno jest atutem, ale do tych zawodów musimy podejść z pełną koncentracją - tłumaczył Michalski, który w tym roku w Arenie Lodowej wywalczył tytuł mistrza Polski na sprinterskim dystansie.

Zdjęcie Konrad Niedźwiedzki / AFP

Oprócz Czerwonki i Michalskiego w 17-osobowej kadrze Polski na te zawody znaleźli się: Karolina Bosiek, Karolina Gąsecka, Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek, Magdalena Czyszczoń, Marcin Bachanek, Artur Janicki, Artur Nogal, Mateusz Owczarek, Szymon Palka, Adrian Wielgat, Artur Waś, Sebastian Kłosiński, Damian Żurek i Dawid Burzykowski.

Jak zapewnił prezes Areny Lodowej Roman Derks, uczestnicy PŚ będą ścigać się na dobrze przygotowanym i szybkim lodzie. "Tor to nasze oczko w głowie i do zapewnienia jego najlepszej nawierzchni przygotowaliśmy się pod różnymi kątami. Lód ma być bowiem czysty i gładki, jak lusterko. Wygląda na to, że będzie szybko" - podkreślił.

Każdego dnia zmagania łyżwiarzy z trybun hali będzie mogło obejrzeć 2,5-tysiąca kibiców.

Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano w czwartek wieczorem w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, gdzie zostali zakwaterowani uczestnicy zawodów. Rywalizacja w Arenie Lodowej rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli (grupa B - od godz. 13 w piątek i 12 w sobotę i niedzielę; grupa A - od 16 w piątek i 15 w sobotę i niedzielę).

Program PŚ w Tomaszowie Mazowieckim

piątek, 22 listopada

3000 m kobiet, 5000 m mężczyzn; sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn

sobota, 23 listopada

500 m i bieg drużynowy kobiet; 1500 m i bieg ze startu wspólnego mężczyzn

niedziela, 24 listopada

1500 m i bieg ze startu wspólnego kobiet; 500 m i bieg drużynowy mężczyzn

Bartłomiej Pawlak