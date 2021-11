Polak wynikiem 34.653 sekundy ustanowił nowy rekord życiowy. Zwyciężył Laurent Dubreuil z Kanady (34.573), a drugi był Artem Arefiejew (Rosja, 34.608).

Na 11. pozycji sklasyfikowano drugiego z Polaków - Piotra Michalskiego (35.021).



Kilkadziesiąt minut wcześniej życiowy sukces na tym samym dystansie odniosła Kaja Ziomek, która była trzecia - po raz pierwszy w karierze.



TC

Zasady plebiscytu As Sportu 2021 możesz przeczytać w tym miejscu.



By przejść do głosowania - kliknij w tym miejscu!

Reklama

Zdjęcie As Sportu 2021 - głosowanie / INTERIA.PL