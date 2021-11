Nasza reprezentantka zanotowała nowy rekord życiowy - 37.746 sekundy. Wygrała Erin Jackson (Stany Zjednoczone, 37.602s) przed Nao Kodairą (Japonia, 37.708).

Na dziewiątej pozycji sklasyfikowana została inna Polka, Andżelika Wójcik (38.198).



24-letnia Ziomek jest brązową medalistką mistrzostw świata z 2020 roku (sprint druż.), ma na koncie też brąz mistrzostw Europy 2020 w tej samej konkurencji.

