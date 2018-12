Natalia Czerwonka zajęła siódme miejsce, Karolina Bosiek - 11., a Zbigniew Bródka - 12. na 1500 m w drugim dniu zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Artur Nogal wygrał wyścig na 500 m w słabszej grupie B.

Podobnie, jak w piątek Czerwonka spisała się najlepiej z biało-czerwonych, którzy po raz pierwszy w historii o punkty Pucharu Świata rywalizują w tomaszowskiej Arenie Lodowej.

Liderka reprezentacji Polski z czasem 1.59,829 została sklasyfikowana na siódmym miejscu w elicie na 1500 m. To najwyższa lokata ze wszystkich zajmowanych do tej pory przez zawodników gospodarzy. Jadąca z nią w parze 18-letnia Bosiek była 11.

"Myślę, że obie jesteśmy zadowolone, bo dobrze się zaprezentowałyśmy. Przejechałam ten bieg tak, jak zaplanował trener. Trochę może mi brakło na ostatnim okrążeniu, bo kończyłam dużym torem, ale nie ma co się usprawiedliwiać. Było dobrze, a za tydzień będę atakować dalej, bo kręcę się wokół siódmej pozycji, a zawsze chce się więcej" - oceniła Czerwonka, którą w Tomaszowie Maz. głośno dopingowała duża grupa jej podopiecznych z Akademii Sportowego Rozwoju.

Z rekordem toru - 1.57,325 - zwyciężyła złota medalistka olimpijska w drużynie z Pjongczangu, Japonka Miho Takagi.

W rywalizacji mężczyzn na tym dystansie 12. miejsce w grupie A zajął Bródka, który w Tomaszowie Maz. również mógł liczyć na duże wsparcie swoich bliskich i kibiców. Mistrz olimpijski z Soczi z mieszanymi uczuciami podsumował jednak swój start.

"Cieszyłbym się bardziej, gdybym był w okolicach podium i strata do zwycięzcy byłaby dużo mniejsza. Planem minimum było wejście do dziesiątki, ale z drugiej strony poprawiłem się w stosunku do wyników z Japonii. Realnie przesuwam się do przodu i myślę, że kolejne starty będą coraz lepsze. Celem są mistrzostwa świata w lutym" - tłumaczył najbardziej doświadczony reprezentant kraju.

Wśród mężczyzn na 1500 m poprawiając rekord toru triumfował Rosjanin Denis Juskow - 1.46,783.

W sobotę w grupie A ścigał się jeszcze Artur Waś, który zajął 14. miejsce na 500 m. Zwyciężył ponownie Paweł Kuliżnikow z Rosji, poprawiając własny rekord toru z piątku - 34,672. Wśród kobiet na najkrótszym z dystansów znów bezkonkurencyjna okazała się Austriaczka Vanessa Herzog.

Przed południem w grupie B najlepszy na 500 m był Nogal. 28-letni sprinter triumfował z czasem 35,547. "Byłem świetnie zmotywowany. Moje ostatnie starty w Pucharze Świata też były dobre, ale nie na tyle, by awansować do najlepszej dwudziestki. A poza tym startowałem przed rodziną, znajomymi i innymi polskimi kibicami, więc bardzo zależało mi na tym, żeby wypaść bardzo dobrze" - podkreślił panczenista Fundacji ŁiSW Legia Warszawa.

W grupie B piąte miejsce na 500 m zajął Piotr Michalski, na 1500 m siódmy był Marcin Bachanek, a dziewiąty Adrian Wielgat. Z Polek najlepiej spisała się Andżelika Wójcik, która zajęła 10. miejsce na 500 m. Uzyskany przez nią czas - 39,581 - jest jej rekordem życiowym. Pozostali reprezentanci Polski startujący w grupie B zajmowali miejsca poza pierwszą "10".

Zawody Pucharu Świata w tomaszowskiej Arenie Lodowej zakończą się w niedzielę. Tego dnia zaplanowano biegi na dłuższych dystansach - 5 i 10 km oraz sprint drużynowy.

Wyniki sobotnich konkurencji:

Kobiety

500 m

1. Vanessa Herzog (Austria) 37,949

2. Olga Fatkulina (Rosja) 38,104

3. Brittany Bowe (USA) 38,231

grupa B

1. Marsha Hudey (Kanada) 38,905

...

10. Andżelika Wójcik (Polska) 39,581

11. Kaja Ziomek (Polska) 39,678

16. Natalia Czerwonka (Polska) 40,066

1500 m

1. Miho Takagi (Japonia) 1.57,325

2. Ireen Wust (Holandia) 1.58,218

3. Brittany Bowe (USA) 1.58,254

...

7. Natalia Czerwonka (Polska) 1.59,829

11. Karolina Bosiek (Polska) 2.01,248

grupa B

1. Ivanie Blondin (Kanada) 1.59,997

...

21. Karolina Gąsecka (Polska) 2.07,580

Mężczyźni

500 m

1. Paweł Kuliżnikow (Rosja) 34,672

2. Tatsuya Shinhama (Japonia) 34,876

3. Yuma Murakami (Japonia) 34,953

....

14. Artur Waś (Polska) 35,445

grupa B

1. Artur Nogal (Polska) 35,547

...

5. Piotr Michalski (Polska) 35,693

13. Damian Żurek (Polska) 36,044

24. Sebastian Kłosiński (Polska) 36,531

1500 m

1. Denis Juskow (Rosja) 1.46,783

2. Seitaro Ichinohe (Japonia) 1.47,381

3. Min Seok Kim (Korea Płd.) 1.47,851

...

12. Zbigniew Bródka (Polska) 1.49,529

16. Sebastian Kłosiński (Polska) 1.51,668

grupa B

1. Andrea Giovannini (Włochy) 1.49,209

...

7. Marcin Bachanek (Polska) 1.50,377

9. Adrian Wielgat (Polska) 1.50,504

24. Patryk Wójcik (Polska) 1.54,315