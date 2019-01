PŚ w kombinacji. Riiber wygrał w Otepaeae, Słowiok 32.

Norweg Jarl Magnus Riiber wygrał w estońskim Otepeae zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Paweł Slowiok (AZS AWF Katowice) był 32., a jego kolega klubowy Szczepan Kupczak - 33.

Trzeci z podopiecznych trenera Danny'ego Winkelmanna, także startujący w katowickim klubie, Adam Cieślar nie wystartował do biegu na 10 km. W pierwszej części konkurencji Polak był 46.

Drugie miejsce w sobotę zajął zdobywca Kryształowej Kuli w ubiegłym sezonie Japończyk Akito Watabe. Stracił do triumfatora 3,2. Trzeci był 24-letni Austriak Martin Fritz. To jego najlepsza lokata w dotychczasowych startach.

Riiber wygrał już po raz piąty w sezonie, a raz był drugi w Lillehammer. Słabiej niż zwykle spisali się Niemcy startujący bez mistrza olimpijskiego w konkursie drużynowym 30-letniego Erika Frenzela. Nie prezentuje on obecnie dobrej formy w skokach i trener Hermann Weinbauch nie wstawił go do składu na zawody w Otepaeae. Najlepszy z nich 21-letni Vinzenz Geiger zajął szóste miejsce.

Silny wiatr uniemożliwił w sobotnie przedpołudnie przeprowadzenie konkursu skoków i zgodnie z regulaminem FIS do klasyfikacji zaliczono piątkową serię kwalifikacyjną PCR (Provisional Competition Round).

W klasyfikacji PŚ po siedmiu zawodach prowadzi Riiber - 580 pkt, wyprzedzając o 259 pkt Niemca Johannesa Rydzeka. Cieślar jest 34., Słowiok - 39., a Kupczak - 49.

wyniki:

1. Jarl Magnus Riiber (Norwegia) 23.18,1 (2.w skoku, 23. w biegu)

2. Akito Watabe (Japonia) strata 3,2 (5./18.)

3. Martin Fritz (Austria) 5,0 (9./8.)

4. Mario Seidl (Austria) 5,1 (4./21.)

5. Franz-Josef Rehrl (Austria) 7,8 (1./25.)

6. Vinzenz Geiger (Niemcy) 22,3 (12./10.)

...

32. Paweł Słowiok (Polska) 2.22,5 (34./22.)

33. Szczepan Kupczak (Polska) 2.29,7 (14./46.)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 7 z 21 zawodów):

1. Riiber 580 pkt

2. Johannes Rydzek (Niemcy) 321

3. Seidl 300

4. Akito Watabe (Japonia) 297

5. Rehrl 282

6. Joergen Graabak (Norwegia) 267

...

34. Cieślar 25

39. Słowiok 19

49. Kupczak 4