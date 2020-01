Szczepan Kupczak zajął 12. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w austriackim Seefeld i w ten sposób wyrównał swój najlepszy wynik w karierze. Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej Norweg Jarl Magnus Riiber.

Kupczak uzyskał na dużej skoczni 98 metrów, co dało mu siódmą pozycję i do biegu na 5 km przystąpił ze stratą 59 sekund do prowadzącego Riibera. Ostatecznie zajął 12. lokatę, wyrównując swój rezultat niemal dokładnie sprzed roku, uzyskany w PŚ Trondheim.

Na mecie Riiber wyprzedził o ponad 44 sekundy Niemca Vinzenza Geigera i swojego rodaka Joergena Graabaka. Kupczak stracił do triumfatora blisko półtorej minuty. Adam Cieślar zajął 41. miejsce, a Wojciech Marusarz - ostatnie, 50.

W tym sezonie Riiber jest bezkonkurencyjny: wygrał dziewięć z 11 zawodów PŚ, a w dwóch zajął drugie lokaty.

Wyniki:

1. Jarl Magnus Riiber (Norwegia) - 11.35,5 (1. miejsce w skokach, 16. w biegu)

2. Vinzenz Geiger (Niemcy) strata 44,3 s (5./14.)

3. Joergen Graabak (Norwegia) 44,5 (8./1.)

4. Espen Bjoernstad (Norwegia) 47,5 (4./21.)

5. Jens Luraas Oftebro (Norwegia) 50,6 (6./11.)

6. Akito Watabe (Japonia) 50,6 (3./32.)

...

12. Szczepak Kupczak (Polska) 1.23,6 (7./38.)

41. Adam Cieślar (Polska) 2.57,4 (46./22.)

50. Wojciech Marusarz (Polska) 4.30,3 (49./50.)

Klasyfikacja PŚ (po 11 z 21 zawodów):

1. Jarl Magnus Riiber (Norwegia) 1010 pkt

2. Joergen Graabak (Norwegia) 651

3. Vinzenz Geiger (Niemcy) 635

4. Jens Luraas Oftebro (Norwegia) 486

5. Fabian Riessle (Niemcy) 429

6. Espen Bjoernstad (Norwegia) 401

...

36. Szczepan Kupczak (Polska) 29

