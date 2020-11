PŚ w bobslejach. Jedna polska osada wystąpi w Siguldzie

W zawodach inaugurujących rywalizację o Puchar Świata w bobslejach w sezonie 2020/21 w łotewskiej Siguldzie wystąpi jedna osada w bobslejach kobiet z pilotką Sylwia Smolarek, która stanie na starcie 21 listopada.

"Dzięki dobrym startom w zeszłym sezonie, pierwszy raz w historii polskich bobslei uzyskaliśmy prawo startu w najwyższych rangą rozgrywkach Pucharu Świata w bobslejach kobiet. Do startu w zawodach w Siguldzie przygotowują się pilotka Sylwia Smolarek oraz rozpychające Julia Słupecka oraz Aleksandra Matysiak.



"Cała ekipa, która jest teraz na Łotwie, przeszła wszystkie testy na COVID-19 i uczestniczy w oficjalny treningach. Niestety nie wszystkim się to udało. Dzisiaj z powodu pozytywnego wyniku i niezachowania warunków higienicznych cała reprezentacja Rosji została zdyskwalifikowana i musi opuścić Łotwę. Podobne kłopoty mają poszczególne teamy ze Szwajcarii i Austrii" - powiedział PAP sekretarz generalny Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu Kamil Skwarczyński.



Zawodniczkami opiekują się na miejscu trenerzy Ryszard Rećko oraz Oleg Poływacz.



"Chcemy podjąć rywalizację i wykorzystać pierwszą w historii kwalifikację do Pucharu Świata w bobslejach kobiet. Ze względów na panujące utrudnione warunki w czasie pandemii COVID-19, czyli duże trudności związane z testami i przemieszczaniem się, zrezygnowaliśmy ze startu przynajmniej do grudnia, zawodników wchodzących w skład kadry młodzieżowej bobsleistów. Jednak naszym głównym celem w dalszym ciągu jest zbudowanie szerokiej kadry liczącej dwadzieścia zawodniczek, cechujących się przede wszystkim siłą i szybkością" - dodał Skwarczyński.



Starty reprezentacji Polski do grudnia 2020:



14-22.11 Puchar Świata w bobslejach kobiet, Sigulda (Łotwa)

23-29.11 Puchar Świata w bobslejach kobiet, Sigulda (Łotwa)

23-29.11 Puchar Europy w skeletonie, Winterberg (Niemcy)

30.11-6.12 Puchar Europy w bobslejach kobiet i monologach, Winterberg (Niemcy)

7-13.12 Puchar Świata w bobslejach kobiet, Igls (Austria)

14-20.12 Puchar Świata w bobslejach kobiet, Igls

14-20.12 Puchar Europy w skeletonie, Sigulda (Łotwa)

Zdjęcie Bobsleje / EastNews / East News

jej/ krys/