PŚ w bobslejach i skeletonie. Pięć zawodów z monobobami kobiet

Międzynarodowa Federacja Bobslei i Skeletonu (IBSF) poinformowała, że mimo pandemii koronawirusa planuje rozegranie całego sezonu 2020/21, tj. ośmiu zawodów Pucharu Świata. W pięciu z nich ma się odbywać też rywalizacja w monobobach kobiet.

Bez zmian pozostaje także termin mistrzostwa świata w Lake Placid - od 1 do 14 lutego. Po raz pierwszy medale zostaną rozdane we wspomnianych monobobach. To oznacza, że będą to zawody z najbardziej rozbudowanym programem w historii IBSF.



Zanim pod koniec listopada w łotewskiej Siguldzie rozpocznie się PŚ, kilka tygodni wcześniej zaplanowana jest homologacja nowego toru olimpijskiego w Pekinie. Proces certyfikacji miał się odbyć wcześniej, ale został opóźniony z powodu koronawirusa.

Zwyczajowo na takie wydarzenie zapraszani są sportowcy z całego świata, którzy mogą wtedy przetestować obiekt i wyrazić opinię. W obecnej sytuacji nie wiadomo, czy to będzie możliwe.



Zawody PŚ w bobslejach i skeletonie rozgrywane będą w Siguldzie, Igls koło Innsbrucka, na niemieckich torach w Altenbergu, Winterbergu i Koenigssee oraz szwajcarskim St. Moritz.



Między pucharowymi zmaganiami w Park City (20-21 lutego 2021) a testem olimpijskiego toru w Pekinie (12-14 marca) zawodnicy będą mieć 10 dni z przeznaczeniem na trening na nowym obiekcie w stolicy Chin, gdzie w 2022 roku odbędą się zimowe igrzyska (zadebiutuję monoboby).

