PŚ w bobslejach. Dziewiąte w sezonie zwycięstwo Friedricha w dwójkach

Francesco Friedrich i Alexander Schueller wygrali w szwajcarskim kurorcie Sankt Moritz zawody Pucharu Świata w bobslejowych dwójkach. To dziewiąte w tym sezonie zwycięstwo niemieckiego pilota, który jeszcze umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej.

Friedrich w tym sezonie przegrał tylko jedne zawody w dwójkach - w Innsbrucku. W sobotę był o 0,45 s szybszy od rodaków Johannesa Lochnera i Floriana Bauera oraz o 0,92 od Kanadyjczyków Justina Krippsa i Camerona Stonesa.

To było 47. zwycięstwo Friedricha w zawodach Pucharu Świata, takim dorobkiem nie może pochwalić się żaden inny zawodnik w historii tej dyscypliny.

W Sankt Moritz jest jedyny naturalny tor na świecie, na którym rywalizują bobsleiści, przygotowywany co roku w listopadzie przez specjalnie wyselekcjonowany team specjalistów. Tworzony jest z 10 tys. metrów sześciennych śniegu i 5000 metrów sześciennych wody. Jego długość to 1722 m. Budowa trwa ok. trzech tygodni. Dlatego nie notuje się tu rekordów.

Wyniki:

1. Francesco Friedrich, Alexander Schueller (Niemcy) 2.11,92 (1.06,27/1.05,65)

2. Johannes Lochner, Florian Bauer (Niemcy) strata 0,45 s (1.06,46/1.05,91)

3. Justin Kripps, Cameron Stones (Kanada) 0,92 (1.06,66/1.06,18)

4. Hans-Peter Hannighofer, Marcel Kornhardt (Niemcy) 0,97 (1.06,72/1.06,17)

5. Michael Vogt, Sandro Michel (Szwajcaria) 1,15 (1.06,92/1.06,15)

6. Oskars Melbardis, Matiss Miknis (Łotwa) 1,26 (1.06,95/1.06,23)

Klasyfikacja PŚ (po 10 z 12 zawodów):

1. Friedrich 2235 pkt

2. Lochner 2059

3. Vogt 1794

