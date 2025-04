Problem w Zakopanem nie ma końca. Minister sportu: "Sytuacja jest trudna"

Sławomir Nitras we wtorek o 8:02 był gościem Porannej rozmowy RMF FM. Dotyczyła ona w sporej części tematów politycznych, ale pojawiły się także inne ciekawe wątki, jak chociażby ten o "Orliku" w Puławach przy Szkole Podstawowej nr 4. Przypomnijmy, że sprawa trwa od 2018 roku, kiedy jedno z małżeństw mieszkających w pobliżu złożyło skargę na hałas dobiegający z boiska. Sąd nakazał miastu ograniczyć dostęp do obiektu do tylko uczniów szkoły. Reklama

Miasto wykonało tę decyzję, ale później zamontowało też ekrany akustyczne, by zmniejszyć potencjalny hałas i powalczyć o to, by każda osoba mogła korzystać z tamtejszego "Orlika". Sąd Okręgowy w Lublinie w grudniu 2023 roku podtrzymał zakaz, którego złamanie może skutkować grzywnami lub karą aresztu dla prezydenta miasta. Tak się właśnie stało na początku tego miesiąca. Paweł Maj deklarował publicznie niezapłacenie grzywny i słowa dotrzymał. Miał trafić na pięć dni do aresztu, ale uniknął go, bo anonimowa osoba uiściła grzywnę. Szykowane są rozwiązania prawne, mają one pomóc chcącym uprawiać sport na tego typu obiektach.

- Są uzgodnienia międzyresortowe. Zmieniamy dwa aspekty: ustawę o sporcie, która mówi o prawie każdego z nas do korzystania z publicznej infrastruktury sportowej oraz drugi, wyjmujący boiska z restrykcyjnych norm hałasu, które są podstawą do wydawania takich wyroków. W kwietniu będzie zmienione rozporządzenie, chciałbym by jeszcze w kwietniu ustawę przyjęła rada ministrów. To pewien tryb. Może tak być, że stanie się to w pierwszej połowie maja, następnie Sejm i pan prezydent - powiedział Nitras. Reklama

Sławomir Nitras ws. hali w Zakopanem: "Jesteśmy pod presją sportowców i wykonawców"

Został także zapytany o przedłużającą się budowę hali lodowej w Zakopanem. Jest zrobiona w 80 procentach, ale szczęśliwego zakończenia na razie nie widać. O sprawie pisaliśmy już w lutym.

- Staramy się ją skończyć, ale sytuacja jest trudna. W 2023 roku miała być oddana. W połowie tamtego roku na wniosek m.in. Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego dokonano kluczowych zmian w tym projekcie, wtedy jeszcze rządził PiS. Zmieniono całą konstrukcję dachu, a to potężny dach, potężna budowla. To nie koniec. To opóźniło wykonanie, ale i podniosło koszty. Jesteśmy pod presją sportowców, którzy mówią "szybko, szybko, szybko" i jednocześnie wykonawców, którzy mówią "drożej, drożej, drożej". Musimy to ciśnienie wytrzymać. Ja tę inwestycję odziedziczyłem, staram się ją doprowadzić do końca - zaznaczył. Zwrócił się do działaczy i wykonawców projektu.

PZŁS proszę o wstrzemięźliwość, bo to wy wnioskowaliście o zmiany projektowe, które może są dobre, ale mają swoje konsekwencje. Wykonawców proszę: nie myślcie, że pod presją czasu zapłacimy wam pod presją czasu z budżetu państwa dodatkowe miliony złotych. Musimy się zachowywać odpowiedzialnie. Poważnie podchodzimy do sprawy. Współpracujemy z Prokuratorią Generalną ~ Sławomir Nitras

Przypomnijmy, że Zakopane przez to opóźnienie straciło już prawo do organizacji mistrzostw Europy i zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim (styczeń 2026). Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) wymagała jednoznacznej deklaracji, że hala zostanie oddana do użytku do końca września. PZŁS nie otrzymał takiej gwarancji od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu. Ten ostatni, Sebastian Danikiewicz, w rozmowie z nami półtora miesiąca temu mówił, że planowanym terminem zakończenia jest któryś z miesięcy jesiennych. Wiedzę w tej kwestii miał mieć w marcu. Reklama

Nitras we wtorek nie podał jednak obecnej konkretnej daty. To może martwić.

Sławomir Nitras / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News

Sławomir Nitras (pierwszy z prawej), w środku premier Donald Tusk / AFP